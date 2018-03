EU emite alerta de viaje a cinco colonias de Playa del Carmen

Security Alert U. S. Embassy Mexico City, Mexico (March 9, 2018) // Location: Playa del Carmen, Mexico // Event: Due to an ongoing security threat, the U.S. Embassy in Mexico City is revising its travel restrictions to Playa del Carmen. Read full alert: https://t.co/K7QEUkaVkJ

— Embajada EU en Mex (@USEmbassyMEX) 10 de marzo de 2018