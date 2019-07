División entre policías federales prolonga paro

La división entre los liderazgos de los policías federales inconformes con los planes de integrarlos a la Guardia Nacional acentuó la crisis y prolongó el paro nacional en esa corporación luego de que más de 100 elementos rompieran con sus representantes en la comisión negociadora con las autoridades, y rechazaron acuerdos alcanzados.

Los disidentes se inconformaron cuando las autoridades anunciaron la instalación de mesas para asignar a otras tareas a los uniformados que quieran seguir trabajando u opten por tramitar su liquidación.

Cuando los representantes de los policías explicaban que el Gobierno les ofreció integrarse al Instituto Nacional de Migración (INM), Aduanas, Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), Comisión Nacional de Búsqueda, Sistema Penitenciario y las Unidades de Medidas Cautelares, en caso de no querer unirse a la Guardia Nacional, el grupo de elementos estalló. Acusaron de vendidos a sus líderes en el diálogo y les pidieron dejar la mesa de negociación.

El Gobierno federal culpó a la oposición, a policías corruptos y a gente externa de instigar una revuelta y manifestó que no es casualidad que los agentes inconformes soliciten al ex presidente Felipe Calderón que sea su dirigente. La idea de que el ex mandatario fuera su representante en el conflicto también generó diferencias.

Calderón rechazó estar detrás de la crisis en la que los agentes reclaman mantener la estructura de la Policía Federal, tal como se encuentra, respetar las prestaciones, integración a la Guardia Nacional como Policía Federal, reincorporar nuevamente a la corporación al personal comisionado al Instituto Nacional de Migración y Guardia Nacional, y garantías de que no habrá represalias.

Como parte de sus medidas de presión, los policías bloquearon el tránsito en distintas autopistas del país por segundo día consecutivo.