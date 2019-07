Alfaro descarta afectaciones en Jalisco por paro de Policía Federal

El paro de labores realizado por elementos de la Policía Federal no ha afectado a Jalisco y en la Entidad, no se tiene reporte de manifestaciones de uniformados, informó el gobernador, Enrique Alfaro Ramírez; apuntó que está de acuerdo en que los uniformados demanden que se aclaren las dudas sobre su situación laboral, pero argumentó que la forma en que lo hacen no fue la adecuada, pues mandan mensajes negativos.

Añadió que desde su punto de vista la legislación con la que se creó la Guardia Nacional estableció con claridad las condiciones del personal.

El mandatario estatal urgió a que la Secretaría de Seguridad Federal, esclarezca la situación para evitar que se afecte el arranque de la Guardia Nacional.

“Aquí no hay ningún paro programado ni mucho menos, al parecer los problemas tienen más que ver con el área de gendarmería y la parte que está en lo de policías de caminos al parecer no hay ningún problema. Es una señal muy mala en el arranque de la guardia”, afirmó.

Sobre el despliegue de elementos de la Guardia a nivel estatal, Alfaro Ramírez detalló que ya trabaja en algunos frentes que se concentra en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) y Puerto Vallarta.

Apuntó que la mesa de coordinación trabaja para continuar con el despliegue en frentes regionales, calculó que esta semana terminarán de arribar al Estado alrededor de mil 700 elementos de la nueva corporación federal.

El titular del Poder Ejecutivo puntualizó que en el patrullaje de la ZMG siguen operando las Bases Operativas Institucionales (Bois) con la coordinación de policías municipal, estatal y el ejército; reiteró que preparan la presentación del modelo de policía metropolitana que se anunciará en las próximas semanas y deberá ser aprobado en el pleno de los ayuntamientos conurbados.

Adelantó que en el modelo metropolitano parte de que los municipios integren a todos los elementos de sus corporaciones, que se comprometan sus presupuestos para la operación de la policía y el estado aportaría los recursos que falten para concretar la homologación de sueldos y mejorar equipamientos. Sobre el mando de la nueva policía metropolitana señaló que junto con los presidentes municipales analiza tres perfiles (dos militares), comentó que en un par de semanas esperan definir el nombramiento.

NM