Diputados reforman ley sobre Afores

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma a la Ley de los Sistema de Ahorro para el Retiro, que permitirá que las Afores cobren una comisión integrada por dos componentes, una fija y una variable, esta última condicionada a que logre que el ahorro del trabajador obtenga rendimientos más altos de lo normal.

Con el voto en contra de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano, Morena, con el apoyo del Partido Acción Nacional (PAN), dio "luz verde" en lo general, con 294 votos a favor, 142 en contra y 11 abstenciones al dictamen.

Al fundamentar el dictamen, la panista Patricia Terrazas Baca resaltó que se hicieron 22 cambios a la iniciativa del Ejecutivo federal, y destacó que el dictamen no constituye la gran reforma integral, pero tiene avances al otorgar más facilidades administrativas a una sana competencia entre las afores, en aras de alcanzar mejores rendimientos para los ahorros de los trabajadores.

Se cambia la figura de sociedades de inversión por los fondos de inversión, lo que conlleva a una simplificación en la operación y carga corporativa para las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores).

En tanto, el morenista Humberto Pedrero rechazó tajantemente que las Afore se convertirán en la "caja chica" del gobierno, y calificó de "un mito" que ahora se cobrarán más comisiones.

Explicó que el dictamen establece que se cobrará una comisión fija y otra variable, pero sólo cobrará está última si logra que el ahorro del trabajador sea de rendimientos más altos de lo normal. "Es decir, con esta comisión variable se incentiva para que los fondos de inversión hagan su trabajo y logren el mejor rendimiento para los trabajadores".

Otro de los beneficios de la reforma es que el trabajador podrá retirar sus recursos catalogados como ahorro voluntario cuando así lo desee.

"Sin duda alguna ésta es una opción que ayuda a los trabajadores a tener otra fuente de financiamiento para sus proyectos en el corto plazo sin necesidad de endeudarse con algún préstamo", comentó.

El priista Isaías González Cuevas adelantó que su bancada votará en contra, y externó preocupación porque la reforma ponga los ahorros de los trabajadores en alto riesgo por las directrices nuevas que cambian al antiguo sistema de las Siefore.

"A partir de la aprobación de esta ley, los fondos no van a estar controlados. El gobierno va a perder su rectoría. Aquí los que van a manejar estos fondos son las Afore para la especulación, para que solamente ganen ellos, no los trabajadores", argumentó.

Advirtió que siete de cada 10 trabajadores de la generación Afore no van a tener derecho a pensión. "Siete están condenadas a no tener, con este sistema, no van a tener derecho a pensiones".

El PT, a través Hildelisa González Morales anunció el voto en contra de su bancada y aseguró que es un instrumento neoliberal para privatizar el ahorro de los trabajadores.

"Imagínense que una iniciativa de este calado no fue presentada ni en el gobierno de Enrique Peña Nieto", subrayó la legisladora petista, quien advirtió que no es cosa menor el darle a manejar 14.3 del Producto Interno Bruto a las Afore.

El panista José Isabel Trejo Reyes adelantó el voto a favor, y sostuvo que con el dictamen se alineen los intereses de los trabajadores con las empresas "y que solo se cobre una comisión única integrada por dos componentes: uno sobre saldo, como ahora, y otro sobre un rendimiento, pero que el rendimiento tiene que ser realmente la representación de una ganancia garantizada para el trabajador".

Agregó que esta deberá ser mayor a la utilidad de referencia que establezca la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), que esta es otra de las reformas.

El petista Armando Reyes Ledesma aseguró que esta iniciativa da un instrumento para acabar con el ahorro de más de 62 millones de mexicanos, y advirtió a Morena que no será comparsa ni cómplices en esta reforma de las Afores. "Hoy que los acompañe el PAN".

En lo particular, el dictamen fue avalado por 250 a favor, 192 en contra y 16 abstenciones, y se turnó al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

El dictamen establece que las Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro se conviertan en Fondos de Inversión Especializados en Fondos para el Retiro (Fiefores).

Asimismo la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro determinará el régimen de inversión de las Afore y elevará los incentivos para el ahorro voluntario.

Para organizarse y operar como Fondo de Inversión se requiere autorización de la Consar, que se otorgará discrecionalmente, previa opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Para promover mayor rendimiento neto a favor de los trabajadores, las comisiones por administración de las cuentas individuales sólo podrán cobrarse aplicando una comisión única integrada por un componente calculado como un porcentaje sobre el valor de los activos administrados y un componente adicional calculado sobre el rendimiento que obtengan los trabajadores.

Se sancionará con prisión de tres a 15 años y multa de dos a tres veces el beneficio obtenido o la pérdida evitada a los miembros del consejo de administración, las personas que desempeñen funciones directivas, empleos, cargos o comisiones en las Administradoras o Fondos de Inversión que no publiquen el monto de las ganancias en medios de circulación nacional.