Diputada entrega a titular de Salud un mosquito de Jalisco

En reclamo por los casos de dengue en el país, la diputada Abril Alcalá Padilla "regaló" hoy un mosquito procedente de Jalisco al secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela.

En el marco de la comparecencia Alcocer en la Cámara de Diputados, en Ciudad de México, la legisladora del PRD por Jalisco acusó la falta de acciones de prevención de parte de la Secretaría federal ante la enfermedad.

"Ustedes han dejado en el desamparo a los mexicanos ante el dengue, las cifras son claramente alarmantes en 2019 y usted apenas le dedicó 15 segundos en su mensaje inicial", dijo la diputada.

Alcalá Padilla argumentó que la Dirección de Programas de Prevención y Control de Enfermedades compró insecticidas hasta agosto, tres meses después del inicio de la época crítica de lluvias.

"Este mosquito acaba de llegar de Jalisco, de Guadalajara, al lado del canal de Atemajac", dijo al sacar de un sobre un frasco para entregarlo al secretario.

"Yo se lo entrego, señor secretario, no se si atreva usted a liberarlo aquí. No sé si le asuste a los señores diputados y diputados. No saben lo que implica estar enfermo de dengue hemorrágico".

Previamente la legisladora acusó que las cifras de muertes por dengue en el país están "maquilladas" pues habría más y reprochó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijera que la enfermedad no es tan grave.

"Le hago entrega (del mosquito) y ojalá se lo pueda entregar al señor Presidente de mi parte, a ver si ahora sí toma en serio este tipo de epidemias".

En respuesta a los cuestionamientos de la perredista, Alcocer dijo que anualmente, una tercera parte de insecticidas empleados contra el mosquito transmisor del dengue los adquiere la Federación y el resto los estados.

Detalló que en 2019 los montos autorizados por la Federación y estados son similares a los de 2018.

Hasta agosto de 2019, agregó el secretario, hay 312 millones de pesos ejercidos por los Estados y que quedan por ejercer cinco mil 756 MDP en el país.

Alcocer dijera que los 72 muertos por dengue en el país y el total de casos no han alcanzado el nivel para declarar una emergencia.

IM