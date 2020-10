Detienen a Salvador Cienfuegos, exsecretario de Defensa, en Los Ángeles

A través de sus redes sociales, el canciller Marcelo Ebrard informó que el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, fue detenido en el Aeropuerto de Los Ángeles, California.

La Cónsul en Los Angeles me estará informando próximas horas de los cargos. Ofreceremos la asistencia consular a la que tiene derecho. Les mantengo al tanto. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) October 16, 2020

"He sido informado por el Embajador Christopher Landau de los Estados Unidos que el ex Secretario de la Defensa Nacional, Gral. Salvador Cienfuegos Zepeda, ha sido detenido en el Aeropuerto de Los Angeles, California.", detalló el titular de la SRE; asimismo, aseguró que en otro tuit que "La Cónsul en Los Angeles me estará informando próximas horas de los cargos. Ofreceremos la asistencia consular a la que tiene derecho. Les mantengo al tanto".

Se espera que en las próximas horas se brinden más detalles sobre el arresto.

