Descarta López Obrador contradicción en política migratoria

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que este martes las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores(SRE) informarán sobre la detención de migrantes en Pijijiapan, Chiapas, y descartó que haya contradicción en su política migratoria.

"No queremos que tengan libre paso y no solo por cuestiones legales, sino por cuestiones de seguridad, nosotros en el norte, desgraciadamente, hemos tenido asesinatos de migrantes y no queremos eso", expresó al señalar que la violencia mayor se vive en estados norteños, por lo que su gobierno prefiere atender a los migrantes de Centroamérica en el sur.

Tras aseverar que no hay contradicción en su política en materia de migración ya que se actúa con respeto a los derechos humanos de los migrantes, López Obrador descartó que haya presión de Estados Unidos en este asunto, y urgió a que se apoye con financiamiento internacional el desarrollo de los países centroamericanos.

NM