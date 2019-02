Denuncian desaparición de integrante de ONG en Chiapas

La organización Pueblos sin Fronteras denunció la desaparición de Carlos David Cueva Ramírez, uno de sus integrantes, quien llegó a Chiapas hace más de dos semanas como acompañante de los migrantes que cruzaron a territorio mexicano.

La agrupación defensora alertó además de hostigamientos contra hondureños que apoyan a migrantes en su itinerario por México. En un comunicado, acusó la "criminalización contra migrantes que asumieron un papel de liderazgo en el acompañamiento a migrantes que llegaron a la frontera de México por el Suchiate, desde mediados de enero del presente año hasta hoy". Aseguró que el hondureño Cueva Ramírez fue hostigado por la Policía Federal y agentes del Instituto Nacional de Migración el pasado 2 de febrero, en el parque Miguel Hidalgo de Tapachula, durante el acompañamiento a migrantes de Ciudad Hidalgo a Tapachula.

El domingo 3 de febrero David acompañó a un grupo de centroamericanos en el tramo Tapachula-Huixtla; al día siguiente lo hizo en la ruta Huixtla-Mapastepec; el lunes 4 llegó al albergue de la Unidad Deportiva de Mapastepec, después regresó a la carretera para verificar a migrantes rezagados.

"Desde entonces no regresó, no se ha sabido nada de él. Hasta ayer (miércoles) no se tenía registro de detención de la Fiscalía General de la República ni de Migración, por ello denunciamos también que en notas periodísticas, incluso antes de su desaparición, han reportado que fue detenido, como una forma más de criminalización del compañero", explicaron.

A esas denuncias se añade que 6 el de febrero la Policía Municipal detuvo a un hondureño cuyo nombre no se informó, que apoyaba a migrantes en el Puente Internacional, por "alterar el orden público", aunque fue liberado al día siguiente.

Un día después agentes migratorios detuvieron por estar en estado de ebriedad, al también hondureño Walter Coello quien posee legal estancia en México, por tanto Migración no tiene facultades para aprehender por esa causa como tampoco a personas regularizadas.

La organización Pueblos sin Fronteras denunció que Coello fue ingresado a la Estación Migratoria Siglo XXI, en Tapachula, donde permanece sujeto "a malos tratos".

Las detenciones, según la agrupación se extendieron y dos "compañeros que iban con migrantes fueron detenidos por la Policía Federal en San Luis Potosí, y el otro en la carretera México-Querétaro".

La organización llamó al gobierno federal a resolver la detención ilegal de Walter y además que presente con vida a Carlos David. Pidió también a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a su par en Chiapas que acompañen y verifiquen el avance de los migrantes y la seguridad a defensores que transitan en México.

JM