Mario Escobar, padre de Debanhi, joven hallada muerta dentro de una cisterna tras varios días de búsqueda, señaló que el encargado de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas de Nuevo León, Rodolfo Salinas de la Peña, no supo manejar el caso y acusó que en la investigación-carpeta a la que no tiene acceso- hay varias irregularidades.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Mario Escobar reiteró que no le han dado acceso a la carpeta de investigación y que hay pocos avances.

"Lamentablemente, se tardaron y están tardando mucho en desahogar los videos, en hacer investigaciones correctas, fueron como cuatro o cinco veces al motel Castilla y no puede ser posible que aparezca en ese lado".

Luego de que se pospusiera una conferencia en la que Rodolfo Salinas de la Peña daría información sobre el caso de Debanhi Escobar, su padre señaló que desconocía la razón, pero consideró que podría ser por las declaraciones que ha dado a los medios sobre que los videos en donde se ve por última vez a su hija son los de la empresa transportista Alcosa y que hay al menos dos videos que están editados.

"No sé por qué la canceló, será por las declaraciones que estoy haciendo porque la empresa Alcosa fue la última parte donde se le vio a Debanhi en el video, y los videos de las cámaras de afuera no se ve, se ve que llega, pero luego se pierde, y hay dos videos de esa empresa cortados y editados, no se ve que salen los trailers que es el punto principal para determinar qué rumbo tomó Debanhi".

Lamentó que pese a tener varios videos, el personal y las labores de búsqueda que se realizaron por días, el cuerpo fuera encontrado en la misma zona de las pesquisas.

"Cómo es posible, tengo a una persona que esta madrugada me manda las placas de un coche, por qué no pudieron desahogar los peritos o la gente de Fiscalía, toda esa información, 30-40 videos, tenían toda la gente disponible, Rodolfo no supo manejar el caso, son cuatro cinco o cuatro veces las que estuvimos aquí, todo está documentado, todo está en la carpeta, los medios de comunicación estuvieron aquí".

"No me salgas con qué aquí está Debanhi, no me salgas con eso, esa es mi molestia, quiero justicia, quiero que se aclare ya".

También acusó que la Comisión local de búsqueda recién tuvo acceso a la carpeta de investigación y que el fiscal se equivocó al no repartir responsabilidades y no darle rapidez a las investigaciones bajo el argumento de que se tenían que hacer conforme a protocolos, "era cuestión de vida o muerte no supo manejar el caso".

"No tengo las copias de las carpetas y nunca me las dieron porque nunca tuvieron tiempo, la carpeta apenas ayer o antier, me doy cuenta que la tenía la Comisión local de búsqueda porque estos señores nunca les pasó la carpeta, cómo querían que los ayudaran, como querían deslindar responsabilidades, como jefe tienes que deslindar y dar todo el trabajo a tu gente, él no lo hizo, él quería hacer todo y no se puede, o estás aquí en campo y o en la oficina tratando de armar este rompecabezas".

"Se quería colgar la medallita él solo", comentó también en entrevista con Carmen Aristegui.

OA