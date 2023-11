¿Cuándo se conocerán las conclusiones de la reducción de la jornada laboral?

El pasado octubre del 2022, la Diputada de Morena, Susana Prieto propuso que se modificara la jornada laboral para aumentar los días de descanso. Aunque se aprobó la iniciativa, actualmente no se ha establecido fecha para que pase al Pleno del Senado.

Con el objetivo de establecer un diálogo abierto entre empresarios y Diputados, se ha establecido un Parlamento Abierto en la Cámara de Diputados. En él se han presentados los argumentos a favor y en contra de esta propuesta, por lo que muy pronto conoceremos las conclusiones.

La última charla sobre la reforma laboral que propone pasar de 48 a 40 horas semanales se llevará a cabo el próximo 13 de noviembre. En esta mesa de diálogo se hablará sobre el Empleo Jornada y los estándares de producción en México.

Finalmente las conclusiones del Parlamento Abierto se darán a conocer el próximo martes 21 de noviembre. Este será un momento bastante decisivo, pues posteriormente tendrán que establecer fecha para pasarlo al pleno.

No es difícil deducir que la fecha de discusión en el pleno aún no se ha establecido; no obstante deberá ser antes del 15 de diciembre, día en que termina el periodo ordinario de sesiones.

En caso de aprobarse, la reforma podría entrar en vigor en diciembre de 2023 pero se efectuará hasta que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

