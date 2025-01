¿Cuándo es el Miércoles de Ceniza 2025?

Uno de los eventos más emblemáticos de la religión Católica en México, la imposición de la ceniza, con la que oficialmente comienza la Cuaresma, se celebrará en el mes de marzo este año.

El Miércoles de Ceniza 2025 será el próximo 5 de marzo, mientras que la Cuaresma se extenderá hasta el Jueves Santo, el día 17 de abril.

La ACI Prensa señala que de acuerdo con la Conferencia Episcopal Española, la Cuaresma es "el tiempo litúrgico que marca la Iglesia para prepararnos para la fiesta de Pascua", y explica que es el periodo en el que se practica más la oración, la limosna y el ayuno, todo esto escuchando la Palabra de Dios, la conversión y la reconciliación.

Durante la Cuaresma, dice ACI Prensa, se debe acentuar la reflexión sobre el pecado y la penitencia; se prohíbe adornar el altar con flores, no se lee el himno de gloria en voz alta; tampoco se canta el Aleluya; se utiliza el color morado en las vestiduras sagradas, y lo más importante para los católicos de México es que no se come carne en viernes.

Según ACI Prensa, la Enciclopedia Católica indica que Cuaresma viene del latín quadragesima que significa "cuarenta días" o en un sentido más literal el "cuadragésimo día".

El Miércoles de Ceniza es una fecha relevante para los católicos mexicanos, ya que, durante esta jornada, miles de fieles acuden a las iglesias para recibir la imposición de la ceniza en la frente, un ritual que invita a recordar la fragilidad de la vida y el llamado a la conversión espiritual.

En nuestro país esta tradición no solo tiene un significado religioso, sino que también forma parte de la identidad cultural de México, reflejando la profunda conexión entre la fe, las costumbres, y la vida cotidiana. Este día es un momento para la introspección, el arrepentimiento y la renovación del compromiso con los valores cristianos, valores que han moldeado gran parte de las tradiciones mexicanas a lo largo de los siglos.

