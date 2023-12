¿Cuándo entrará en vigor el doble aguinaldo?, esto se sabe

El pago del aguinaldo es un dinerito extra que todos los trabajadores del sector formal tienen derecho a recibir. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo en su Artículo 87, todas las personas trabajadoras tendrán derecho a recibir cada año un aguinaldo que deberá pagarse antes del 20 de diciembre.

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, el aguinaldo a recibir es el equivalente a 15 días de salario, como mínimo. Actualmente existe una propuesta hecha por el diputado Manuel de Jesús Baldenebro, de Morena, para aumentar esta prestación.

En México se han hecho algunos avances respecto a los derechos y prestaciones de los trabajadores, como el aumento de las vacaciones; sin embargo, aún hay mucho camino que recorrer para que los y las trabajadoras tengan una vida digna. De ahí la iniciativa de aumentar el aguinaldo al doble.

Al momento el aguinaldo doble todavía no entra en vigor, ya que no ha sido aprobado. De hecho, esta iniciativa llamada "Aguinaldo Digno" tiene como objetivo que sen 30 días de salario y no 15.

Esta prestación de ley obliga a que los empleadores paguen como mínimo una quincena extra a finales de año. Sin embargo, esta iniciativa sugiere que el monto mínimo sean dos. De hecho, hay muchas empresas que ya lo han hecho desde antes.

Esta iniciativa se ha presentado apenas en agosto del presente año y los legisladores la dejaron en un segundo plano para darle "prioridad" a la Reducción de la Jornada Laboral en México, sin embargo, este año tampoco se estableció si se aprobará o no, ni bajo qué condiciones.

En ese sentido, ambas propuestas avanzarán hasta el 2024 a la Cámara de Diputados y luego al Senado de la República. En caso de que el "Aguinaldo Digno" se apruebe tendríamos que esperar a ver si pudiera ser oficial para finales del 2024.

