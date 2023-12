¿Qué pasa con el aguinaldo si no trabajaste el año completo?

El aguinaldo es una prestación a la que por disposición del artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo debe pagarse antes del 20 de diciembre de cada año y que no puede ser menor a quince días de salario.

Esta gratificación es un derecho de todos los trabajadores sin importar su tipo de contrato, antigüedad o salario. Esto incluye a trabajadores de base, de confianza, sindicalizados, por obra o tiempo determinado, eventuales o comisionistas, entre otros. Aunque no aplica para aquellos contratados por honorarios que no hayan prestado sus servicios a un solo patrón en jornada de ocho horas y no tengan un lugar fijo de trabajo dentro de la empresa.

¿Qué pasa con el aguinaldo si no se trabajó el año completo?

Con base en el mismo artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, si un empleado trabajó menos de un año, tiene derecho a que se le pague la parte proporcional del aguinaldo conforme al tiempo trabajado. Por ejemplo, si un trabajador laboró seis meses para un mismo patrón, deberá recibir al menos 7.5 días de salario, o el promedio diario obtenido en los últimos 30 días trabajados si el salario es variable.

En caso de que el patrón no pague el aguinaldo en tiempo y forma, será merecedor de una multa de entre 50 y 5000 veces la Unidad de Medida y Actualización, que este año equivale a 5 mil 187 y 518 mil 700 pesos.

En caso de no recibirlo, el trabajador también puede reclamar su aguinaldo acudiendo a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo o a su equivalente estatal. El plazo para presentar el mencionado reclamo es de un año a partir del 20 de diciembre.