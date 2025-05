Durante su intervención en la conferencia mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, rechazó la propuesta del impuesto de 5% a los envíos de remesas planteada en Estados Unidos.

Desde el Palacio Nacional, el canciller advirtió que se dará "la mejor defensa" política y legal:

"No estamos de acuerdo, vamos a dar la mejor defensa que se pueda, en términos políticos, en términos legales, porque no nos parece que esta medida, con fines recaudatorios de los Estados Unidos, afecte a una porción muy importante y muy sensible de nuestros connacionales" , expresó.

El titular de la SRE informó que se envió una carta el 13 de mayo a los representantes del Comité de Medios y Procedimientos de la Cámara de Representantes, que fue suscrita por el embajador Esteban Moctezuma y Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la SRE.

Explicó en el Salón Tesorería el procedimiento sobre esta iniciativa en la Cámara de Representantes estadounidense, donde se busca aumentar la recaudación.

"Es para todos los países que realizan todo este tipo de transacciones", dijo.

"Son, en primer lugar, personas que ya pagaron impuestos, que son personas que contribuyen de manera muy importante a la economía norteamericana, que el monto de las remesas apenas representa el 18% de todos los ingresos que generan nuestras y nuestros paisanos, que lo demás se quede en los Estados Unidos" , mencionó que se dijo en la carta.

Destacó que el embajador Moctezuma ha tenido reuniones por separado con diversos grupos de representantes, en las que ha esgrimido la posición de México.

Roberto Velasco explicó en el salón Tesorería que hay un convenio entre México y Estados Unidos para evitar la doble imposición e impedir la evasión fiscal, que entró en vigor en 1994.

