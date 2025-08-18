Ezequiel Cárdenas Rivera, “Junior” o “Tormenta Junior”, líder de la facción de Los Escorpiones del Cártel del Golfo (CDG), fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas.

“Junior” es hijo del ex líder del Cártel del Golfo, Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, “Tony Tormenta”, ultimado en 2010 por elementos de la Secretaría de Marina (Semar).

El Registro Nacional de Detenciones refiere que Cárdenas Rivera fue capturado ayer en Matamoros a las 12:55 horas en la Colonia Villa Española sobre avenida 12 de Marzo, entre las calles Pedro de Alvarado e Infante Elena, frente a una tienda de conveniencia.

La descripción señala que Cárdenas Rivera mide 1.85 metros, complexión robusta, tez clara, cabello negro, barba y portaba una camisa y short verde, tenis color blanco.

La autoridad que lo tiene a su disposición es el Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República (FGR).

Fuentes consultadas indican que los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad realizaron el alto a un vehículo Jeep Wrangler modelo 2017, donde se encontraba Cárdenas Rivera en estado de ebriedad.

Los efectivos realizaron una inspección y hallaron en la guantera un arma corta color negro tipo escuadra con la leyenda XD5, calibre 9×19 mm, cargador abastecido y cinco cartuchos útiles.

Junior, de 36 años, se desempeñaba como líder de uno de los grupos de la facción Los Escorpiones o Ciclones, del Cártel del Golfo, además es sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, detenido en 2003 en el fraccionamiento Satélite de Matamoros y extraditado a Estados Unidos en 2007, y lo regresaron a México en 2024.

Cárdenas Rivera fue capturado por primera vez el 25 de noviembre de 2011, durante un operativo en Tamaulipas junto con cuatro personas.

Los hechos ocurrieron durante una fiesta en un inmueble ubicado en la calle Álvaro Obregón, en Matamoros, y fueron capturados por elementos de la Secretaría de la Marina.

El Cártel del Golfo tiene operaciones en diversas entidades, como Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, Veracruz y Morelos. Ezequiel Cárdenas Rivera era considerado por las autoridades como un objetivo prioritario.

