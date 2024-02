La editorial “Desde la fe”, de la Iglesia católica, indicó que la charla que obispos de Guerrero y líderes del crimen organizado llevaron a cabo la semana pasada se dio para conseguir el bien común y la paz.

“Los obispos de Guerrero sostuvieron reuniones con líderes de organizaciones delictivas en ese Estado, buscando pacificar la zona y reducir la violencia con la que se han manifestado en las últimas semanas”, se resaltó en la publicación.

“No se trata de una negociación que busque promover delitos”, explicó.

La iglesia aseguró que, tras dicho encuentro en Guerrero, surgió la esperanza de reducir la violencia y recuperar las actividades normales de los ciudadanos.

El pasado miércoles, el obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González Hernández, dijo que los cuatro obispos de Guerrero dialogaron con distintos cabecillas de la delincuencia organizada en esa Entidad para plantearles una tregua; sin embargo, estos se negaron. Un día después, el Presidente López Obrador comentó que veía “muy bien” que los religiosos dialoguen con criminales para conseguir la paz.

Por otra parte, en el editorial mencionado se acentuó que las audiencias de las dos candidatas a la Presidencia de la República, Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum, con el Papa Francisco son “el reconocimiento de las enseñanzas que Su Santidad Francisco ha impulsado permanentemente”.

La violencia aumenta tras el asesinato de líder transportista

En menos de 24 horas un líder transportista y un conductor de transporte público fueron asesinados en dos hechos distintos en el Estado de Guerrero, en donde, desde enero, la violencia ha ido en aumento y tiene en alerta a ese sector en Chilpancingo.

Tras el asesinato, en la ciudad de Iguala, del dirigente de la Organización de Taxistas Real de Oro Omar Reina Abarca, de 38 años, los reportes de la Policía del Estado indicaron que un grupo de hombres armados atacó al transportista cuando estaba afuera de su oficina, donde murió.

Horas antes del suceso, en Chilpancingo también fue asesinado a balazos el conductor de una furgoneta en el popular vecindario Javier Mina, donde resultó herido otro hombre.

Por ese hecho la Fiscalía General del Estado de Guerrero abrió una investigación por el delito de homicidio contra Alejandro “N” y lesiones, contra Leonardo “N”.

Ese asesinato frenó nuevamente el avance que de manera gradual comenzaba en el servicio de transporte público, que se detuvo desde el pasado 5 de enero tras el asesinato de cuatro conductores en distintos hechos.

Funcionarios del Gobierno de Guerrero cumplieron un recorrido el 12 de febrero para mostrar que el servicio de transporte se reanudaba.

Por su parte, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, emitió un comunicado en el que condenó el crimen del dirigente e hizo el compromiso de justicia y no impunidad.

Informó que instruyó para que se integraran 100 agentes más a los patrullajes existentes en Chilpancingo para reforzar a los 500 elementos del Gobierno estatal y federal que mantienen vigilancia desde el lunes pasado.

Con altas y bajas, se reanuda al 80% el transporte público

La ciudad no puede recuperar su cotidianidad. Un acto de violencia y se rompe cualquier intento por volver a la normalidad. Tal fue el caso de la noche del pasado 12 de febrero, tras el ataque armado a una base de urvan de la ruta Tatagildo-Centro fue suficiente para derrumbar el intento.

Iniciada la noche en la Colonia Javier Mina, hombres armados ametrallaron un sitio de urvan. Tres camionetas quedaron baleadas, también un chofer murió y una persona más, sin que se haya precisado si era un pasajero o pasaba por ahí, quedó herida.

Agencias

Grupos criminales

Son 16 organizaciones las que lideran en Guerrero:

Cártel Nueva Generación

La Nueva Familia Michoacana

Guerreros Unidos

Los Rojos /Jefes

Los Ardillos /Cártel del Sur

Los Viagras

Cártel de la Sierra

Cártel del Sur

La Familia

Los Capuchinos

Cártel Independiente de Acapulco

Los Marín

Los Añorve

Los Granados

Los Chanos

La Guardia Guerrerense

Perfil

Evelyn Cecia Salgado Pineda, gobernadora

Originaria de Iguala, Guerrero, Evelyn Cecia se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo de gobernadora del Estado de Guerrero con la bandera de Morena, desde el 15 de octubre de 2021 y hasta la fecha, luego de la salida del poder de Félix Salgado Macedonio, padre de la mandataria.

Egresada Universidad de La Salle como licenciada en Derecho y maestra en Derecho Penal y Juicios Orales, Salgado Pineda ha enfrentado la problemática de inseguridad que vive el Estado y el huracán “Otis” el año pasado.

ESPECIAL

Hechos relevantes en febrero de 2024

5 de febrero: Asesinan a tres choferes de transporte público en Chilpancingo.

7 de febrero: Asesinan a balazos a ex fiscal y a ex agente del Ministerio Público Federal en Iguala.

12 de febrero: Reportan ataque armado a camioneta de transporte público en Chilpancingo.

12 de febrero: Hallan sin vida a 4 integrantes de una familia en Chilapa, Guerrero.

15 de febrero: Atacan a balazos al alcalde de Taxco, Guerrero.

FGR busca a líder de "Los Ardillos" para que compruebe acusaciones

La Fiscalía General de la República (FGR) busca a Celso Ortega Jiménez, "El Ardillo Mayor", supuesto líder de esa agrupación para que ratifique y compruebe debidamente las afirmaciones que realizó ante un medio periodístico.

La dependencia señaló que en los diversos expedientes penales que se le siguen a la organización criminal "Los Ardillos", se ha abierto un desglose con objeto de que Ortega sea localizado.

“En tanto esto se logra, se le exhorta a dicho individuo para que, también de inmediato, y por el medio idóneo más práctico al que tenga acceso, haga llegar a esta Representación Social todos los datos y pruebas que le den sustento y credibilidad a su referida declaración periodística”, refirió la FGR en una tarjeta informativa.

El 15 de febrero Ortega Jiménez, concedió una entrevista a Latinus y manifestó que cuando pertenecía al cártel de Los Zetas, Óscar Omar Treviño Morales, "El Z-42", le ordenó apoyar la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador, en 2006.

El supuesto líder de "Los Ardillos" señaló que en caso de que López Obrador ganara la Presidencia, Los Zetas controlarían el país porque ellos estaban pagando la campaña presidencial en ese entonces del PRD.

Abundó que el encuentro que sostuvo con Norma Otilia Hernández Martínez, alcaldesa de Chilpancingo no fue fortuito y que ella le ofreció venderle el rastro municipal, para controlar el negocio de la carne, pero no lo concretaron.

El líder de “Los Ardillos” afirmó que apoyó la campaña de 2006 del actual Presidente. EL UNIVERSAL

Cómo es Taxco, pueblo mágico, que vive crisis de violencia

La ciudad de sigue atravesando por una crisis de violencia, la más grande de los últimos años.

De acuerdo con la Secretaria de Turismo, Taxco de Alarcón, Guerrero, es un pueblo mágico reconocido por sus artesanías, estilo colonial, calles estrechas, empedradas y sin banquetas.

Esta ciudad se encuentra al Norte de Guerrero.

Según la Secretaría de Turismo, el significado de la palabra Taxco “proviene del vocablo náhuatl tlacheco, compuesto con dos elementos: tlacht-nombre del juego de pelota y al locativo co, en o lugar, lo que en conjunto se traduce como “lugar donde se juega pelota”.

En 2002 fue catalogado como pueblo mágico debido a la plata que da este lugar desde el siglo XVII.

En 2012 se incorporó al circuito de “Ciudad Luz”, siendo la ciudad número 61 en el mundo por el diseño de la iluminación urbana de sus monumentos históricos, entre ellos la parroquia de Santa Prisca, su mayor atractivo, y que fue mandada crear por el magnate José de la Borda.

Pese a que Taxco vive su peor crisis de inseguridad, el alcalde Mario Figueroa Mundo fue criticado tras su visita a Madrid, España, para participar en la Feria Internacional de Turismo (celebrada del 24 al 28 de enero). El 25 de enero reapareció mediante un video a través de su cuenta de Facebook, donde dijo que regresó porque la ciudad estaba en un “bachecito”.

El Universal

Telón de fondo

“No fue violencia lo que vivió Taxco”, dice alcalde

El presidente municipal de Taxco, Guerrero, Mario Figueroa Mundo, rechazó asignar el término “violencia” a los episodios que vivió el pueblo mágico hasta el 14 de febrero, incluso minimizó los hechos que provocaron la ausencia del transporte público y el abandono de la vida nocturna.

“No fue violencia lo que vivió el municipio (…) pero lo que estamos viviendo es una buena afluencia de turismo nacional e internacional”, dijo el edil y de paso presumió su viaje a Suiza para promover al pueblo.

El edil consideró que el “problema” fue con los transportistas que suspendieron sus labores, cuya decisión dijo respetar, y agregó que la suspensión de labores de los maestros vino de “colación”.

Y ante la preocupación de los prestadores de servicio por el escenario aciago rumbo a las vacaciones de Semana Santa, el alcalde reiteró que hay garantías de seguridad siempre y cuando los tres órdenes de Gobierno respondan a las necesidades que corresponde a cada nivel; “auguro que tendremos excelente seguridad”, expresó.

Sin embargo, la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México informó a los ciudadanos estadounidenses en días pasados, que debido a los incidentes de seguridad, los empleados del Gobierno estadounidense no podrán viajar a Taxco, Guerrero.

Sin contar, además, que durante los días que el mandatario estuvo fuera del país, las calles del Pueblo Mágico lucieron desiertas y parte del comercio tuvo que replegarse debido a la falta de turismo y el clima de crimen que repercutió en el sistema de transporte.

Sin embargo, el alcalde fue atacado por hombres armados la tarde del jueves en la cabecera municipal.

De acuerdo a los primeros reportes, Figueroa Mundo fue atacado por dos hombres que viajaban en motocicletas.

Las dos motocicletas chocaron contra la camioneta, una Suburban blindada, donde viajaba el alcalde.

La primeras versiones indicaron que los escoltas del edil repelieron el ataque y asesinaron a uno de los agresores y otro más quedó herido.

“No le tengo miedo a la delincuencia”: alcaldesa

La alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, afirmó que no le teme a las organizaciones criminales porque, dijo, ella está en su trabajo.

“Yo no le tengo miedo a la delincuencia porque los delincuentes se comunican entre ellos y yo estoy dedicada a mi trabajo”, expresó la presidenta municipal.

Hernández Martínez ofreció una conferencia de prensa donde minimizó la nueva crisis de violencia e inseguridad por la que está pasando la capital del Estado de Guerrero.

El pasado lunes, la ciudad quedó casi paralizada debido a que se suspendió el servicio del transporte público después del asesinato de cuatro choferes de urvan y un taxi. El martes, no hubo transporte público, además se suspendieron las clases y el comercio funcionó a medias.

“La violencia en esta ciudad no es nueva porque estos hechos vienen ocurriendo desde hace 20 años. Yo no comparto que la ciudad se encuentre semivacía porque la gente tiene que salir haya o no haya transporte y la gente tiene que salir y está trabajando”, aseguró Hernández Martínez.

Asimismo refirió la mandataria que la responsabilidad de la seguridad del municipio es de los tres órdenes de Gobierno y no sólo de su administración.

El Universal

La mandataria Norma Otilia indicó que la responsabilidad de la seguridad del municipio no solamente es de su administración, sino de los tres niveles. EL UNIVERSAL

CT