Correcta la posición de Peña Nieto ante Trump: Anaya

El candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, calificó de correcta la postura asumida por el presidente Enrique Peña Nieto ante las declaraciones de mandatario estadunidense, Donald Trump, sobre el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera norte del país.

Entrevistado en el municipio poblano de Amozoc, dijo que tras el mensaje de Peña Nieto, ahora hay que dejarle claro a Trump que no se van a aceptar los ataques y amenazas, "y que nosotros nos retiraremos de las negociaciones mientras no cambie esa posición y no haya respeto a nuestra nación".

El aspirante de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano consideró absolutamente inaceptable la posición que ha asumido el presidente Trump, de amenazar con la militarización de la frontera con México.

Posteriormente, en su mensaje en el zócalo de Amozoc manifestó que le dará máxima prioridad a Puebla, y el gobierno federal le volverá a dar el lugar que le corresponde, porque es un estado que ha hecho mucho por el país en temas como la generación de empleos.

Acompañado por los candidatos a diputados federales, al Senado y a la gubernatura de Puebla, Anaya Cortés agregó que este es el quinto estado más grande en toda la República Mexicana, y "tendrá la máxima prioridad cuando yo sea presidente de la República".

Señaló que el gobierno federal cuenta con 40 mil policías federales y sólo mandó 200 elementos al estado de Puebla, lo que es insuficiente para respaldar el trabajo que se hace en la entidad para garantizar la seguridad pública de los ciudadanos.

En ese sentido se comprometió con los poblanos a apoyar todas las acciones que garanticen la seguridad pública, principalmente en esta región que ha sido afectada por las bandas que roban de hidrocarburo y asaltan en carreteras, que son delitos federales y que deben ser atendidos por el gobierno federal.

Apuntó que la violencia se ha incrementado en todo el país y que de 32 entidades, por lo menos en 29 la violencia ha aumentado.

Se prevé que el candidato de la coalición Por México al Frente a la Presidencia de México regrese a Puebla el próximo sábado 7 de abril para recorrer los municipios de Ciudad Serdán, Vicente Guerrero y Tehuacán.

Para el domingo 8 de abril se prevé que haga lo propio en los municipios serranos de Zacatlán y Huauchinango.

JA