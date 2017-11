Cordero acusa a Anaya de bloquear regreso del PAN a la presidencia

El senador del Partido Acción Nacional (PAN), Ernesto Cordero Arroyo, afirmó que a su dirigente nacional, Ricardo Anaya, acabó con la posibilidad de que el partido regrese a Los Pinos en 2018, porque todo lo que toca “lo incendia”.

“El Frente acabó con la posibilidad (...), en particular su presidente, Ricardo Anaya. Y miren, lo que toca Anaya lo incendia, por algo le dicen ‘El cerillo’”.

Cordero Arroyo, identificado como uno de los “rebeldes” del PAN, dijo que su militancia no le obliga a votar por “una barbaridad” como la que propone el Frente Ciudadano por México: “El ser militante de un partido político no me obliga a votar por algo tan absurdo como lo que están proponiendo”.

En cambio, el senador panista se mostró a favor de que fracase la coalición entre el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, porque en su opinión, ésta “ha hecho mucho daño a la democracia mexicana”.