Ante crisis en el Frente, Alfaro afirma que él decide sobre su futuro político

Luego de que el presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro, anunció a través de un video su decisión de buscar la candidatura al Gobierno de Jalisco sólo con el respaldo de Movimiento Ciudadano (MC), y no con el apoyo de los otros integrantes del Frente Ciudadano por México, el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), aclaró que fue una decisión personal, pues él decide su futuro político.

“Mi posición estaba en la mesa desde hace mucho tiempo. Los tres dirigentes ya sabían lo que yo pensaba, que aunque entendía la idea del Frente nacional, en este caso yo había tomado la decisión de actuar con congruencia y de no desfondar nuestro discurso político”.

En entrevista con este medio de comunicación, el alcalde tapatío indicó que se debe mandar un mensaje de claridad a los miembros de esta coalición partidista que, según reconoció, se encuentra en un momento crítico del que espera puedan salir “bien librados”.

Sin embargo, no descartó que la alianza se pueda replicar en algunas alcaldías y diputaciones de la Entidad, siempre y cuando se pueda consolidar a nivel nacional.

“El Frente Ciudadano por México es una propuesta que tiene sentido y que puede funcionar. Sin embargo, para nosotros es importante dejar en claro mi postura personal, como lo expreso en el video. No es un asunto de soberbia ni de desacreditar a nadie. Mi capital político lo construí con este discurso y no puedo aparecer con esos partidos como candidato a gobernador”.

El pasado fin de semana, durante su participación en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), Alejandra Barrales, quien encabeza el PRD, negó la fractura del Frente, y Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, se atribuyó su creación. Por otra parte, Andrés Manuel López Obrador, líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), lo dio por muerto.

Abierto a alianza en alcaldías

Luego de descartar al Frente Ciudadano por México para competir por la gubernatura, el presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro, dejó la puerta abierta para conformar candidaturas de coalición en algunos municipios y diputaciones.

El primer edil indicó que esa decisión la deberán tomar los dirigentes de Movimiento Ciudadano, PRD y PAN a partir de un análisis en cada municipio, pues cada uno tiene una dinámica distinta que se tendrá que ponderar al elegir si se competirá en una coalición.

—¿Obedeció su mensaje del domingo al anuncio del candidato del PRI (Meade)?

—La razón principal fue mandar una señal de claridad a quienes están intentando construir el Frente Ciudadano por México. Esa propuesta a nivel nacional tiene sentido, creo que puede funcionar y está en un momento crítico. El mensaje fue mi postura personal, no es un asunto de desacreditar a nadie. Mi capital político lo construí con este discurso y no puedo aparecer con esos partidos como candidato a gobernador.

—Entonces, ¿no habrá un procedimiento interno en Movimiento Ciudadano para designar al candidato?

—No lo sé, Movimiento Ciudadano tiene un método y habrá una etapa de registro de precandidatos. Yo me voy a registrar para ser considerado como posible candidato y si alguien más así lo decide pues está en su derecho aunque hasta ahora no sé de nadie.

—¿Quién sabía que iba a hacer ese anuncio el domingo?

—Fue una decisión que tomé yo. No la consulté ni la platiqué con nadie pero mi posición estaba en la mesa desde hace mucho tiempo. Los tres dirigentes ya sabían lo que yo pensaba, que aunque entendía la idea del Frente nacional, en este caso yo había tomado la decisión de actuar con congruencia y de no desfondar nuestro discurso político.

—¿Considera que el anuncio podría traer un problema en el Frente?

—No, porque al final es una posición que ya había expresado. Cuando ya no tienes nada más que reflexionar o analizar como la disyuntiva que planteo, hay que decirlo. Hay que hacer la política hablando con la verdad y de frente. Preferí ser claro, dejarlo sobre la mesa y dejar que la construcción del frente siga su camino.

—¿Queda abierta la posibilidad de ir en coalición en algunas alcaldías o distritos?

—Puede ser. Hay que dejar abierta esa discusión para que sean las dirigencias las que lo analicen. Sería un error cerrar cualquier puerta más allá de la que yo establecí a título personal. Quienes serán los candidatos a presidentes municipales y cómo se van a organizar las candidaturas responderá a otras circunstancias. Si hay voluntad de MC para platicar sobre esos temas, me parece que es correcto.

El alcalde tapatío deja la puerta abierta para que se conformen candidaturas de coalición en municipios y diputaciones. ESPECIAL

—¿Podríamos ver en Guadalajara un candidato del Frente?

—Creo que es difícil. Guadalajara me parece que es un caso emblemático, sería difícil construirlo en una coalición y un mensaje contradictorio en términos de lo que significa este municipio para nuestro movimiento.

—¿Sería sólo para alcaldías fuera de la metrópoli o también en la zona metropolitana?

—Pudiera ser, no lo sé, no hemos discutido el tema. Lo que no puedo adelantar, porque esa no es mi función, si es una ruta viable para los partidos. Eso lo tienen que decidir los dirigentes. El anuncio que hice ayer (el domingo) fue a título personal en la ruta de buscar ser el candidato a gobernador.

—Algunos señalan que esta postura es una incongruencia, ¿cómo la explica?

—A nivel municipal y distrital yo no postulo ninguna propuesta, eso no es un asunto que yo decido. Yo decido que si soy candidato a gobernador, voy a ser candidato sólo por Movimiento Ciudadano, lo demás es un tema de los partidos. Lo nacional tiene una diferencia muy clara porque el objetivo es hacer una transformación del régimen y para en seco al PRI. No es una contradicción.

—¿Tiene un preferido para que sea el candidato en el Frente nacional?

—No. Creo que hay buenas opciones y me parece que lo que encabeza el frente es el proyecto nacional que presentamos. Quien sea el candidato es un tema que puede complicar el acuerdo final pero no tengo una apuesta por ninguno de los actores, ni estoy impulsado a ninguno de ellos.

—¿Cuándo pedirá licencia?

—Todavía no sé, depende del registro. Hasta donde sé no hay impedimento legal para seguir en funciones en este proceso de la precampaña. La verdad es que estar a medias en mi trabajo como presidente tampoco lo haría. Es probable que sea este año, nada más estamos definiendo las fechas.

LEA TAMBIÉN: Tampoco habría "Frente" para alcaldía de Guadalajara

Al pendiente de consolidación del Frente Ciudadano: MC

Guillermo Medrano, dirigente de Movimiento Ciudadano en Jalisco. EL INFORMADOR/Archivo

Guillermo Medrano, dirigente de Movimiento Ciudadano en Jalisco, señaló que sí han dialogado sobre la posibilidad de una coalición con los demás dirigentes estatales. Explicó que no tomarán ninguna decisión hasta que se concrete el Frente a nivel nacional.

“Claro que está en la puerta como posibilidad en algunos municipios del Estado de Jalisco que se pudiese ir en coalición. No es nada oficial, quiero ser claro que nosotros estamos preparados para jugar sólo con la marca de Movimiento Ciudadano y ya tenemos nuestros perfiles. Debo reconocer que si se trata de abonarle al frente, tendremos que aportarle a través de algunos municipios o distritos para formular una coalición flexible”.

“Estamos esperando que se oficialice el Frente Ciudadano por México, estamos a la espera de lo que vaya a suceder a nivel nacional”.

Medrano respaldó la decisión de Alfaro para buscar la gubernatura sólo con la bandera naranja.

“Esto ya ha sucedido, aunque es totalmente diferente lo que pasó en el 2012 a lo que va a ser en 2018. En aquel tiempo no teníamos estructuras operativas, hoy tenemos en todo el estado y tenemos a nuestros propios equipos. Lo que suceda en el frente nacional y en Jalisco, nuestros equipos están preparados”.

Viable, una coalición flexible: PAN

Miguel Ángel Martínez, presidente estatal del PAN. FACEBOOK/Miguel.Mtz.Espinosa

Miguel Ángel Martínez, presidente estatal del PAN, consideró viable aplicar candidaturas de coalición en municipios y diputaciones. Señaló que la ley brinda la posibilidad de establecer alianzas de este tipo parciales o flexibles.

“Mientras no se agoten los tiempos siempre quedan abiertas esas posibilidades. Estamos hablando de un terreno de hipótesis porque en realidad los planteamientos que nosotros hemos cruzado con los homólogos en otros partidos van más en el tenor del Frente nacional y sus implicaciones en Jalisco que de estas otras posibilidades”.

Respecto al rechazo de Alfaro para crear una candidatura de coalición para buscar la presidencia de Guadalajara, Martínez dijo que “se requiere la voluntad de todas las partes. Es evidente que si él lo descarta no van a ocurrir. Nosotros acudimos a la mesa con la seriedad el caso y abiertos a explorar cualquier posibilidad pero no atados a una situación de este tipo porque nosotros hemos sido muy claros desde el año pasado en decir que al PAN lo que más le conviene es transitar en su ruta de manera diferenciada a otros partidos políticos”.

Se buscó al PRD pero declinaron dar una postura.

LAS VOCES DE LOS EXPERTOS

Decisión de Alfaro pondría en riesgo lugar de MC en el Frente

Eduardo González (profesor de la Escuela de Ciencias Sociales del Tec de Monterrey Campus Guadalajara)

La decisión del presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro, de buscar la gubernatura de Jalisco sin el Frente Ciudadano por México pondría en riesgo el lugar de Movimiento Ciudadano en la coalición, consideró Eduardo González profesor de la Escuela de Ciencias Sociales del Tec de Monterrey Campus Guadalajara.

“Enrique supone que sólo con su partido, él puede ganar la gubernatura. Si se mantiene con esa idea de ir sólo a la contienda pondría en riesgo que el Frente a nivel nacional decidiera no ir con Movimiento Ciudadano”.

“Creo que el Frente terminará por pedirle a Enrique Alfaro que vaya con ellos a la gubernatura porque de otra manera inclusive el PRD estaría hasta el peligro de perder su registro en Jalisco”.

Ve sumamente complicado que proyecto se consolide en Estado

Francisco Aceves (investigador de la UdeG)

Para el investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG), especialista en comunicación política y procesos electorales, Enrique Alfaro dejó más que claro que el Frente Ciudadano no tiene futuro en Jalisco, y luego de esto será sumamente complicado que el proyecto pueda llevarse a cabo en el Estado debido a tres fuertes razones. La primera de ellas es que Jalisco es la única fortaleza que tiene Movimiento Ciudadano a nivel nacional, pues en otros estados el partido no figura políticamente. La segunda sería que actualmente el PAN y el PRD no están en su mejor momento; y la tercera es que, según explica el académico, Alfaro no estaría dispuesto a repartir cargos políticos, por lo menos en los municipios que conforman la Zona Metropolitana de Guadalajara que son la potencia del partido, a menos que estos sean proporcionados en municipios con menor fuerza.