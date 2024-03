Contratar a una empresa para tramitar la visa americana no es garantía; todo lo que debes saber

Cuando se habla de hacer el trámite para la obtención de la visa americana, la opción de contratar a una empresa que agilice el proceso de tramitación, de adelantar el tiempo para las citas y la promesa de obtener la visa americana, se vuelve bastante atractiva. Sin embargo, la Embajada de Estados Unidos en México desmiente algunos mitos sobre estas empresas.

Fue a través de las redes sociales que la Embajada expuso algunos mitos relacionados a la obtención de la visa americana, entre los que se encuentra "Contratando una empresa para que haga mi solicitud estoy seguro que me darán la visa".

Mitos sobre la visa: Contratando a una empresa para que haga mi solicitud, estoy seguro que me darán mi visa. #visaamericana #visaestadosunidos pic.twitter.com/7SmHw3JqTI — Embajada EU en Mex (@USEmbassyMEX) March 9, 2024

La Embajada advierte que no hay nada que garantice el obtener la visa, por lo que recomienda que se realice el trámite de manera personal “ninguna empresa o persona puede garantizar que te otorguen la visa. Mejor haz tu trámite tú mismo”.

Teniendo este dato, aquí te decimos cómo realizar el trámite para la obtención de tu visa americana de turista por primera vez, ya que, aunque el pensar en hacer un trámite por ti mismo parezca bastante complejo, es una realidad muy cercana y posible.

El Servicio Oficial de Citas para Visas realiza un listado de pasos para que poder tramitar la visa americana sea ágil y accesible para las personas:

1. Elegir el tipo de visa que requieres para viajar a Estados Unidos

Determina tus necesidades de la realización del viaje, si el objetivo es de turismo, compras y/o visita a familiares entonces corresponde el trámite de visa B1/B2.

2. Contesta el formulario solicitado

Después de elegir el tipo de visa que necesitas, completa el formulario DS-160 de solicitud de visa por internet aquí.

3. Ingresa al Servicio Oficial de Citas para Visas

Ingresa al siguiente link, y completa los pasos siguientes:

Crea una cuenta de ususario.

Ingresa la información solicitada para completar el registro.

Proporciona el número de confirmación DS-160 para cada persona que desee solicitar la visa.

Otorga la dirección a la que deseas recibir tus documentos de la Sección Consular.

Paga el monto para la solicitud de la visa americana (185 dólares) en el banco.

Agenda una cita en la Sección Consular.

Asiste a la cita programada previamente.

Consulta el status de tu solicitud en la página donde realizaste el trámite.

¿Cuál es el paso más importante del trámite?

El llenado de la solicitud DS-160.

Este paso es el más importante ya que contiene toda la información a través de la cual se basará el oficial consular para determinar si se dará o no la visa.

Por esa razón, recomendamos hacer el llenado de la solicitud de la forma más certera y detallada posible, para que toda la información que el cónsul necesite saber se encuentre ahí, ya que si los datos que proporcionaste son escasos generará vacíos de información y dudas, lo que podría interponerse en obtener exitosamente la visa americana.

Ejemplo: en la solicitud descrita anteriormente existe un apartado de viajes, en ese apartado se indica la ciudad que visitas, el lugar en donde te hospedarás (con código postal y datos de contacto).

Si tú decidieras omitir información de tu lugar de hospedaje podría pensarse que tus intenciones no son auténticas y no quieres que se te contacte, esos cuestionamientos se te harán en la entrevista. Por otro lado, si das todos los datos del hotel o lugar donde te hospedas (no es necesario reservar) tendrás claridad en qué responder durante la entrevista.

Este trámite de la visa americana de turista está basado en la evaluación del perfil de la persona que desea viajar y asegurarse que tu visita es temporal y no con planes de trabajar o vivir ahí.

Otro factor que toman en cuenta es tu solvencia económica, esto es para asegurarse que tengas los recursos económicos para ir y regresar, explorando tu ingreso mensual, las actividades que realizas en tu puesto de trabajo y el tiempo que llevas laborando en el lugar.

¿Y si aún sabiendo esto, decido contratar una empresa para la realización del trámite?

Si contratar a una empresa te parece una opción más viable, estás en la libertad de hacerlo, para eso te recomendamos verificar que sea una empresa confiable, porque recuerda que los datos a proporcionar son sensibles, evita ser víctima de fraude, además de tomar responsabilidad de los pagos que hagas, ya que la Embajada no hará devoluciones monetarias en caso de no obtener la visa.

