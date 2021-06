Confirman fallas en construcción de la Línea 12; Ebrard se defiende

La empresa Det Norske Veritas (DNV) le entregó a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, los resultados de la primera etapa del peritaje sobre las causas del colapso en la estación Olivos de la Línea 12 (L12) del Metro. En julio tendrá la segunda parte y a finales de agosto, la tercera.

Según el dictamen, detectaron deformación de vigas, fracturas en diversas trabes y soldaduras por donde pasaba el tren. Además, se usaron cementos diferentes y se mencionó que la estructura no correspondía al diseño y planos iniciales de la obra.

Otro hallazgo preliminar de los especialistas es que se detectó la añadidura de varillas que no corresponden a las especificadas en el diseño, y que podrían haberse colocado en una etapa de reparación.

Un día antes, Sheinbaum precisó que aplicar sanciones a los responsables de la tragedia compete únicamente a la Fiscalía General de Justicia, y sobre el reportaje publicado por The New York Times, reiteró que el objetivo no es politizar el tema.

Por su parte, el canciller (y jefe de Gobierno capitalino durante la construcción de la L12), Marcelo Ebrard, compartió su postura del informe preliminar presentado por DNV. Destacó que para esclarecer las causas del accidente se necesita, además de un informe técnico final, “una indagatoria que revise todo el proceso de toma de decisiones en el diseño, trazo, supervisión y mantenimiento de la obra, así como los numerosos informes que la han revisado en los últimos años”.

Expresó su respaldo a las investigaciones periciales y técnicas necesarias para determinar las causas y deslindar responsabilidades. Además, mencionó algunas de las acciones que llevó a cabo para gestionar la construcción de la obra.

Dictamen confirma corrupción en tragedia de L12: abogado

El abogado de las víctimas del derrumbe de la Línea 12 (L12) del Metro de la Ciudad de México, que dejó 26 muertos el pasado 3 de mayo, señaló que el dictamen de la empresa noruega DNV, dado a conocer ayer, confirmó la corrupción institucional en el Gobierno de la capital.

Agregó que ya se prepara un análisis de la situación de la citada línea llevado a cabo por ingenieros y arquitectos mexicanos, cuyo costo será el equivalente a una cuarta parte de lo que cobró la empresa noruega que fue de alrededor de 20 millones de pesos.

El informe del peritaje preliminar reveló que la causa del desplome del tren se debió una “falla estructural” de la construcción. “Se confirmó lo que siempre hemos venido denunciando: la Línea 12 presentó irregularidades desde su inicio y fue construida sobre una red de complicidades y corrupción”, dijo el abogado de las víctimas, Teófilo Benítez, en un comunicado.

Agregó que todas las instituciones del Gobierno de la Ciudad de México encargadas de procurar justicia han optado por ignorar a las víctimas.

Dijo que espera que tanto la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, como el Presidente Andrés Manuel López Obrador “realmente investiguen a todos los causantes de esta tragedia, necesitamos saber quién pagará penalmente y quien será sancionado”.

Sobre la depuración de responsabilidades, Sheinbaum aseguró que dependerá de la Fiscalía capitalina y anunció que formará un equipo técnico de “altísimo nivel” para realizar un proyecto ejecutivo de “refuerzo y rehabilitación” de la Línea 12 para que vuelva a operar.

En tanto, el Colegio de Ingenieros Civiles de México, que hoy presentará su propio informe, dijo que “no considera peritajes ni evaluación en la zona colapsada de la Línea 12, porque ésta es una situación que está bajo proceso judicial por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México”.

EFE

Pierde Grupo Carso

El brazo constructor del millonario Carlos Slim, Grupo Carso, perdió ayer tres mil 141 millones de pesos en valor de mercado, luego de darse a conocer el informe.

“Historia alcanzará a responsables”

El líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, aseguró que la obra “tuvo inconsistencias desde el inicio. La historia alcanzará a los responsables de la tragedia”. Por su parte, el dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, sostuvo que el titular del Ejecutivo está minimizando el caso.

Da apoyo a Sheinbaum

Previo a conocer el peritaje, el Presidente López Obrador expresó en la mañanera su “total apoyo y respaldo” a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo.