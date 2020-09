Con la 4T no se ha mejorado en tema de transparencia: INAI

Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), acusó que en los dos últimos años la transparencia no ha mejorado en términos comparativos con gobiernos anteriores.

"No hay una mejora representativa en términos de la manera en que se responde la información, en todos los órdenes [de gobierno], no sólo lo que representa el Presidente de la República, aunque es lo que ahora nos ocupa", indicó Acuña Llamas.

En entrevista con El Universal sobre los resultados que se reportan en el 2o. Informe de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, difundido este martes, en materia de logros de transparencia y rendición de cuentas, precisó que aunque han aumentado 30% las solicitudes de información, esto no indica que haya mejora alguna, sino que hay una preocupación más generalizada de la sociedad en requerir información más concisa de temas puntuales, como el Tren Maya y las magnas obras de la administración.

"No es lo mismo estar interesado en conocer cosas generales a tener preocupaciones muy puntuales sobre la gestión pública"

Agregó, además, que no hay aumento en la satisfacción en las respuestas que recibe el ciudadano cuando realiza solicitudes de información, porque no ha aumentado la calidad de la retroalimentación, al grado de que el ciudadano que pregunta la primera vez se ve en la necesidad de acudir al INAI porque se inconforma con la respuesta.

"No ha aumentado la calidad de las primeras respuestas, al grado de que el ciudadano, en un porcentaje cada vez más alto, representativamente, tiene que ir ante el INAI a acusar la mala respuesta. Esto quiere decir que no contestan bien a la primera, y eso no sólo es en el Ejecutivo federal, es un problema que tenemos desde el pasado y no se ha podido corregir", precisó.

Acuña Llamas explicó que lo que sí ha cambiado es la cantidad de información que ponen a disposición las dependencias; sin embargo, ahora el ciudadano cuenta con un mecanismo de denuncia que le permite indicar qué sujeto obligado está incumpliendo con sus obligaciones de transparencia y además el órgano garante está insistiendo continuamente a las entidades y dependencias que pongan a disposición la información que les corresponde a partir de sus funciones y atribuciones.

"En materia de transparencia, si lo vemos del lado de colocar la información que conforme a la norma, que es muy exigente, se debe tener, hay un ligero avance en general, pero esto no quiere decir, repito, que ahí esté toda la tarea que debe hacer el gobierno para cumplir con lo que, se presume, es ser transparente, esto quiere decir que cumple de manera razonable", refirió.

Con respecto a las métricas internacionales que colocan a México en una mejor posición en materia de percepción de combate a la corrupción y mejora en la confianza ciudadana, el presidente del INAI, indicó que esas calificaciones no corresponden solo a las dependencias y entidades que encabeza el Ejecutivo federal, sino que hablan de todo el país.

"Son datos esperanzadores, pero no encuadran perfectamente con en el periodo que se informa, en el sentido absoluto del término, ni tampoco que se refieran estricta y exclusivamente a esa estimación. Se tendría que repartir el beneficio cuando es positiva la nota, pues en el conjunto de las administraciones públicas eso sí es absolutamente importante en términos de rigor", dijo.

En cuanto a los indicadores de transparencia, miden aristas que no tienen que ver con todas las facetas en la transparencia pública, sino que abarcan comportamientos generales como, por ejemplo, señalización pública en carreras y en las ciudades, éste es un elemento que organismos internacionales miden para determinar una calificación de transparencia de un país.

Francisco Javier Acuña reconoció que un acierto de la administración actual es el restablecimiento de la Alianza por el Gobierno Abierto (AGA), pues dijo que el gobierno de Enrique Peña Nieto rompió por completo con las organizaciones a raíz del episodio de espionaje en contra de periodistas y activistas en 2017.

"No cabe duda de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de la Secretaría de Función Pública (SFP), dio confianza desde el año pasado, ya que el anterior gobierno quemó las naves con el grupo de las organizaciones de la sociedad civil, pues los espió y se hizo el guaje con las investigaciones", apuntó el comisionado.

GC