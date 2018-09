Como presidente electo me tengo que volver "fresa": López Obrador

Andrés Manuel López Obrador aseguró que ahora que es presidente electo tiene que limitarse y moderar su lenguaje, incluso bromeó y dijo que ya se volvió "fresa y hasta fifí".

"Ya ganamos. Todos tenemos que hacer un esfuerzo, yo ya me modero más, ya estoy descartando como la mitad de mi vocabulario por la investidura, ya no puedo decir lo mismo. Ya me tengo que autolimitar, me tengo que volver fresa, hasta fifí"

En un mitin en el centro de Querétaro, sus simpatizantes se manifestaron con rechiflas contras el gobernador del estado, Francisco Domínguez. Sin embargo, el presidente electo dijo que ya se acabó la etapa de campaña y por lo tanto habría que comportarse de otra forma.

Ante unas mil personas, aclaró que eso no significa que vaya a traicionar al pueblo o que cambie sus convicciones. "Lo cortés no quita lo valiente", enfatizó.

A los queretanos les prometió más de dos mil millones de pesos en becas, así como apoyo al campo.

El presidente electo aprovechó para anunciar que a partir del 1 de diciembre se abrirán las puertas de Los Pinos a la ciudadanía para que se convierta en un espacio para la cultura.

Asimismo, se comprometió a hacer pública la nómina de todo el gobierno y subirla a Internet.

