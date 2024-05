Ante banqueros, a quienes les dijo que pese a las diferencias habrá consensos, la candidata presidencial de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum, aseguró que el 2 de junio es “un trámite”, ya que en todo el país tiene reconocimiento.

“Falta el trámite del 2 de junio. La verdad que hemos recibido un reconocimiento muy grande en todo el país”, dijo Sheinbaum Pardo al reírse ante el cuestionamiento que hizo el moderador Enrique Quintana sobre si “ya se coció este arroz en tema electoral”.

En ese sentido, la abanderada presidencial de Morena les dijo a los banqueros que “le va ir bien al país” en los próximos seis años, y que habrá cosas en las que no estén de acuerdo, pero que no pasará nada ya que es parte de la democracia.

No obstante, les pidió que inviertan en la relocalización de empresas y en los 100 parques industriales que pretende construir en el país.

“Pero, si ponemos las cosas en las que estemos de acuerdo, esta visión que a mí me entusiasta mucho de inversión del país de una manera ordenada y planeada, no estoy hablando de regresar a un esquema de planeación, no; estoy hablando de que entre todos pongamos las vocaciones regionales que nos permita potenciar no sólo en la relocalización sino el gran potencial que tiene México. Nos va a ir muy bien y espero que podamos seguir trabajando juntos”, comentó en la Reunión Nacional de Consejeros Regionales de BBVA 2024.

En ese sentido, adelantó que buscará sumar a su gabinete a Rogelio Ramírez de la O, actual titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El Universal

Balean casa de campaña de aspirante de Morena en Cuernavaca

La candidata de Morena a la diputación local en Cuernavaca, Paty Torres, denunció un ataque a balazos perpetrado ayer por la mañana contra su casa de campaña, situada en el Norte de la ciudad.

La regidora de Cuernavaca con licencia exigió al fiscal Uriel Carmona protección y el envío de una unidad para cuidar la casa de campaña, cuyo portón registra dos orificios por impacto de arma de fuego.

“Exijo al fiscal seguridad y protección. No pido la seguridad por gusto, vamos muy bien y a los opositores no les conviene”, dijo la candidata por Morena, Panal, PES y Movimiento Alternativa Social.

Torres dijo que hace unos días pidió al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) medidas de seguridad, por temor a sufrir algún tipo de represalias, en virtud de que el caso del desplome del puente colgante en Cuernavaca se ha politizado, y ella figura como una de las víctimas aunque es oposición en el Cabildo de Cuernavaca, donde Gobierna el PAN.

CT