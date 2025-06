Claudia Sheinbaum promete defender a mexicanos ante Trump

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que sostendrá una reunión en la cumbre del G7 con el mandatario estadounidense, Donald Trump, donde afirmó que “defenderá dignamente” a los mexicanos en ambos lados de la frontera.

En un evento público en Tlaxcala, Sheinbaum recapituló que México fue uno de los países que no forman parte del G7, como Brasil e India, invitados a la reunión internacional que se celebrará del 15 al 17 de junio en Kananaskis, en las Montañas Rocosas de Canadá.

“Y ahí vamos a tener una reunión con el presidente Trump y su equipo”, expuso Sheinbaum. “Que sepan ustedes que ahí vamos a defender dignamente a las y a los mexicanos de aquí y del otro lado de la frontera”, aseguró la Mandataria.

Se trata del primer encuentro entre los dos líderes desde que asumieron el poder, Trump, en enero de este año, y Sheinbaum, en octubre de 2024.

Sheinbaum afirmó que se dirige a la reunión con “firmeza” y “convicción”, pero también buscando el “diálogo” y lograr acuerdos para el bienestar de ambos pueblos y naciones, en medio de las tensiones bilaterales por la migración, el comercio y los aranceles.

“Vamos a defender a las mexicanas y a los mexicanos, y siempre a decir que cuando estamos juntos pues somos más fuertes, cuando nos respetamos entre nosotros, somos más fuertes, y eso es lo que vamos a ir a defender”, indicó.

“Siempre con la frente en alto, siempre con gallardía porque defendemos y representamos al pueblo de México, un pueblo generoso, valiente, trabajador, que trabaja aquí en nuestro país y también del otro lado de la frontera”, sostuvo.

El encuentro se enmarca en medio de la creciente tensión entre México y Estados Unidos debido a los recientes señalamientos de la secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Kristi Noem, quien acusó a la Mandataria de nuestro país de incitar las protestas en Los Ángeles (California), ciudad con la mayor comunidad mexicana en el extranjero, algo rechazado como “absolutamente” falso por la Presidenta.

La semana pasada, antes de confirmar la reunión con Trump, Sheinbaum indicó que, entre otros asuntos que buscará tratar con el mandatario estadounidense, están los impuestos a las remesas y los aranceles al acero y el aluminio.



Unas 300 personas participaron en la protesta en la Ciudad de México. EFE/J. Méndez

La Ciudad de México se moviliza por los migrantes

Cientos de personas marcharon ayer en la capital mexicana para manifestar su rechazo a la política migratoria del presidente estadounidense Donald Trump, en sintonía con las protestas “No Kings” (“sin reyes”) de Estados Unidos contra las agresivas redadas del líder republicano para detener personas migrantes.

Con banderas de México y Estados Unidos, los manifestantes se reunieron en la plaza Luis Cabrera, en la Colonia Roma de la Ciudad de México, desde donde marcharon hacia la Embajada de Estados Unidos.

“Fuera racismo, fuera Trump”, se escuchaba entre las consignas de los asistentes a la marcha, donde destacaban muchos ciudadanos estadounidenses que trabajan o están de visita en México.

Entre los carteles que portaban, se observaban leyendas como “Los migrantes no son criminales”, “Hate does not make US great” (“El odio no hace grande a EU”) y “No kings since 1776” (“sin reyes desde 1776”).

Entre otras pancartas, también se leían las frases “Trump must go” (“Trump debe irse”), además de algunas con palabras altisonantes.

La protesta pacífica congregó a alrededor de 300 personas que culminaron la manifestación en las afueras de la embajada estadounidense, rodeada de vallas metálicas para limitar el acceso.

En las rejas, los manifestantes colocaron las banderas y carteles en los que resaltaban símbolos como el rostro de Trump y una corona, ambos tachados con una cruz roja.

La comunidad mexicoamericana se sumó así a las protestas convocadas en alrededor de dos mil ciudades estadounidenses, bajo el lema “Día sin reyes”, que han reunido a decenas de miles de personas.

Las manifestaciones coinciden con el desfile militar convocado por Trump en Washington para celebrar los 250 años del Ejército, justo el día de su 79 cumpleaños.

