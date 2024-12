Claudia Sheinbaum pide a su gabinete que sean como Juárez

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó a los funcionarios públicos de su gabinete a no ostentar“nada de lujos y parafernalias”, y a que no utilicen los recursos del pueblo para otras cosas diferentes a los que fueron destinados originalmente.

La primera mandataria del país señaló que todos los funcionarios públicos, desde legisladores hasta gobernadores, deben de vivir en la justa medianía siguiendo el ejemplo de Benito Juárez.

“Justa medianía. Ese es un principio juarista de Benito Juárez. Nada de lujos y parafernalias que utilicen los recursos del pueblo para otras cosas”.

“El gobernante, el diputado, el senador, el presidente municipal, el gobernador, la gobernadora deben vivir en la justa medianía y los recursos del pueblo son del pueblo de México, pero no son para usarse para ninguna otra cosa”, advirtió la primera mandataria del país.

Lo anterior luego del escándalo por el uso del Museo Nacional de Arte (Munal) por parte de Martín Alonso Borrego Llorente, quien fuera jefe de Oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores con la excanciller Alicia Bárcena.

El entonces colaborador de actual secretaria de Medio Ambiente Recursos Naturales (Semarnat) usó el histórico inmueble como fachada para celebrar una boda privada con Ionut Vâlcu, miembro de la embajada de Rumania en México.

El evento celebrado en octubre pasado incluyó más de 70 invitados, arreglos florales y un banquete, lo que desató críticas en redes sociales y que causó la renuncia de Borrego Llorente luego de que la misma excanciller (quien acudió a la fiesta) se deslindó del tema y dijo que ninguno de los asistentes sabía que estaba en este tipo de evento.

“Todos fuimos con otra idea”, explicó Bárcena para, una vez más, decir que no sabía que se trataba de un evento nupcial pese a la decoración, el tipo de servicio y las invitaciones que fueron dadas a concoer a través de redes sociales.

“Nunca he negado mi asistencia a dicha recepción, pero sí niego rotundamente que se me atribuya responsabilidad de haber avalado, solapado o utilizado mi cargo para un evento inapropiado”, reafirmó la excanciller.

“De lo que sí estoy plenamente segura es que la cancillería no erogó ningún recurso financiero público respecto a esta recepción como lo acredita mi entrega administrativa detallada al canciller que me sucedió”, se defendió la funcionaria.

Presume paseo en el Tren Maya

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, abordó ayer el convoy del primer recorrido que realizó el Tren Maya en el tramo 6 y 7, que comprenden la ruta de Palenque-Chetumal.

A las 14:20 horas, la jefa del Ejecutivo federal, acompañada por su esposo, Jesús María Tarriba, subió al tren.

Trabajadores de la estación, así como militares que laboraron en la construcción de la obra ferroviaria, saludaron y felicitaron a la mandataria federal, e incluso le pidieron fotografiarse con ella.

En el convoy también acompañan a la Presidenta Sheinbaum Pardo el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, así como funcionarios de su gabinete legal y ampliado, y directores de empresas constructoras del Tren Maya.

Por otra parte y ya que estaba en el sur del país, se le preguntó a la Presidente si visitaría al expresidente Andrés Manuel López Obrador, pero respondió que “No, jejeje ¿Cómo creen? No, no, no. Él está contento ahí en su rancho, en su casa, ranchito, en su casa. No, no hay que molestarlo, ¿Cómo creen?”.

DESACUERDO POR USO DE RECURSOS

Exige “cabeza fría” a Monreal y a Adán Augusto por polémica

La Presidenta Claudia Sheinbaum minimizó la confrontación entre los líderes de Morena en el Congreso de la Unión, el diputado Ricardo Monreal y el senador Adán Augusto López, y los llamó a arreglar diferencias y “tener cabeza fría”.

En breve entrevista al llegar a inaugurar el Centro de Atención a Visitantes de la zona arqueológica de Palenque, la Mandataria federal calificó las diferencias entre los legisladores morenistas como un “asunto menor”, pero indicó que se tienen que investigar las presuntas irregularidades en la legislatura pasada.

Se le recordó que el senador acusó al zacatecano de presunta corrupción, ante lo que la mandataria refirió: “si tiene algún tema, pues hay instancias para denunciarlo. Se tiene que investigar. Es algo menor”.

La Presidenta de México indicó que en su momento podría hablar con ambos líderes legislativos de Morena y a quienes les manifestó: “Les deseo feliz Navidad, próspero Año Nuevo, cabeza fría”.

Al preguntarle si los llamará al orden, Sheinbaum Pardo dijo: “no, pues no sé para qué”.