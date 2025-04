Menos muertos, pero más desaparecidos

Es obvio que en este sexenio la estrategia para el combate contra la delincuencia es diferente y ha dado resultados extraordinarios si lo comparamos con lo sucedido durante la administración de López Obrador. Las detenciones y los decomisos hablan por sí solos, así como el número de crímenes violentos que se cometen todos los días.

De acuerdo con las estadísticas, durante los primeros seis meses de gobierno de AMLO se cometieron 16 mil 941 homicidios violentos, mientras que con Claudia Sheinbaum las muertes —hasta el 31 de marzo— fueron 14 mil 395. Y así lo ponderaba la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, en la conferencia “Del pueblo” del martes pasado, al señalar que “hay una reducción de 12 homicidios menos por día”.

Por supuesto que lo anterior es una buena noticia. Sin embargo, ante el halagador y alentador panorama del Gabinete de Seguridad hay que hacer una reflexión muy sencilla: Si comparamos los primeros seis meses del gobierno de AMLO con la actual administración en lo que corresponde a personas desaparecidas, el escenario es completamente diferente.

Con el anterior inquilino, en los primeros 180 días se reportaron como desaparecidas tres mil 996 personas, mientras que en la actualidad se contabilizaron poco más de siete mil 900, lo que representa un 98 por ciento más personas de las cuales no se sabe su destino. Y si hacemos la matemática con la estadística que de los desaparecidos sólo cinco de cada 10 son los que aparecen, y que un porcentaje de los que no aparecen es muy probable que hayan muerto, entonces a lo mejor no son tan halagadoras las noticias de que esté disminuyendo el número de víctimas fatales.

En la “metralla” de preguntas a la Presidenta sobre las estadísticas comparativas de violencia entre su administración y su antecesor, aclaró que la actual “es una visión completamente distinta y es una estrategia integral”, e hizo una crítica poco usual, pero muy directa a quien le cedió su lugar en Palacio, al decir que “ahora hay más colaboración, más coordinación, quizá, que cuando el presidente López Obrador”. Como quien dice, en pocas palabras le mandó decir al ex presidente que “no hizo nada” en materia de seguridad.

Pero el problema de la seguridad —que se dejó crecer— es complejo y nada fácil de resolver, ni tampoco que por más cambios que se hagan a las estrategias de seguridad cambiará el panorama de la noche a la mañana. Sin embargo, el asunto de los crímenes violentos continúa y las desapariciones se agravan, por lo que debe de ser una de las prioridades con la “colaboración” y “coordinación” de todos los recursos a la mano y con la firme intención de aminorar las fatalidades y los que se pierden.

