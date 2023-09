La coordinadora de Defensa de la 4T, Claudia Sheinbaum, sostuvo que no le corresponde actuar sobre el caso de las presuntas irregularidades del inmueble donde reside Xóchitl Gálvez.

“No me corresponde a mí. Le toca a la autoridad”, expresó en conferencia de prensa.

Sostuvo que ya respondió a la representante del Frente Amplio por México en sus redes sociales.

“Yo estoy a favor de hacer casas, no de demolerlas, como hice en la Ciudad de México. También estoy a favor de denunciar la corrupción inmobiliaria, como hice en la Ciudad de México. La casa que me preocupa y ocupa es la casa de todos y todas”, dijo en redes sociales.

Lo anterior, en respuesta a un video de la senadora panista en la que le cuestiona si está de acuerdo en demoler su casa y la de sus vecinos.

Por otra parte, Sheinbaum Pardo señaló que es falso que la idea de la demolición de la casa de Xóchitl Gálvez haya salido de su equipo. “Ellos son el pasado. Ellos son el PRI, ellos son el PAN ¿Cómo le van a dar una esperanza a México?”, cuestionó.

Señaló que representan un modelo que generó violencia, desigualdad, pobreza y corrupción.

El dirigente de Morena, Mario Delgado, dijo que la derecha no puede asumir que la esperanza está de su lado.

“La esperanza no es una máscara que se pueda poner cualquiera; la esperanza radica y se siente en el corazón. Y al pueblo de México lo mueve la esperanza porque siga este proyecto de transformación”, aseguró.

El Universal

Liderazgos de Morena en Michoacán se suman al proyecto de Sheinbaum

Claudia Sheinbaum Pardo sigue sumando simpatías a lo largo y ancho del país, tal es el caso de diputados, liderazgos, así como la dirigencia estatal de Morena en Michoacán, quienes anunciaron su respaldo al proyecto de unidad de la Coordinadora de Defensa de la Cuarta Transformación.

Entre la nueva base de apoyo a Sheinbaum Pardo, destaca la presencia del diputado Juan Carlos Barragán Vélez, quien en la contienda interna de Morena se identificó mayormente con Marcelo Ebrard; sin embargo, destacó que trabajar unidos es clave para la continuidad de la Transformación.

“Estamos por la unidad; yo no veo al compañero Marcelo fuera de Morena, lo veo caminando al lado de Claudia, recorriendo el país. Si Marcelo decidiera irse de Morena, habrá dejado buenos amigos aquí”, aseguró.

Por su parte, el dirigente estatal de Morena, Juan Pablo Celis Silva, reiteró el llamado de Claudia Sheinbaum para fortalecer la cohesión dentro del partido.

Armenta se alinea por la encuesta

Alejandro Armenta Mier, aspirante a la candidatura de Morena en Puebla, manifestó su respaldo al llamado de Claudia Sheinbaum para que se decida por el método de encuestas al abanderado en esa Entidad.

El senador dijo que ello implica que la competencia va a tener piso parejo y que las encuestas que se hagan serán las que decidan quién será elegido o elegida para contender por Morena contra los aspirantes de otros partidos políticos. “Vamos a cumplir a cabalidad las tareas encomendadas por la doctora Claudia Sheinbaum en unidad para continuar con el legado del Presidente López Obrador”, apuntó.

Cabe destacar que la virtual candidata presidencial expuso hace días los mecanismos a desarrollar en la selección del candidato a las y los aspirantes a gobernar el Estado de Puebla y otras Entidades donde habrá elecciones para la gubernatura.

“Pero para que ustedes sepan, hoy soy la coordinadora nacional, y no es así de que como me apoyaste pues entonces tú tienes mano. No, aquí todos somos lo mismo. Venimos de un proceso, ese proceso se cerró, y son las encuestas”, dijo.

Se reúne con Tatiana Clouthier

Claudia Sheinbaum, virtual candidata de Morena a la Presidencia de la República, se reunió el jueves con la ex secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, y aseguró estar feliz de haberse encontrado con ella, así como de trabajar juntas por la transformación del país. “Tuve una gran reunión con @tatianaclouthier. Una gran compañera, inteligente y creativa. Feliz de encontrarnos y trabajar juntas siempre por la transformación de nuestro país”, informó en redes sociales.

Clouthier fue coordinadora en 2018 de la campaña presidencial del hoy Mandatario federal Andrés Manuel López Obrador y estuvo al frente de la Secretaría de Economía hasta enero de 2021, pero renunció por motivos personales. En los últimos días, la coordinadora nacional de los Comités de la Defensa de la Transformación ha delineado su equipo de trabajo rumbo a la elección presidencial de 2024. Adán Augusto fue nombrado coordinador político; Ricardo Monreal es coordinador de organización y enlace territorial, y Gerardo Fernández Noroña es coordinador de vocerías.

Ordenan retirar notas del bastón de mando

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó el retiro de las publicaciones realizadas por la Presidencia y el Gobierno de México, relacionadas con la entrega del bastón de mando a Claudia Sheinbaum, coordinadora de los comités de Defensa de la 4T.

El PRD y el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, denunciaron al Presidente Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum y otros funcionarios por participar en el evento de la entrega del bastón de mando, el pasado 7 de septiembre.

En palabras del Presidente, el bastón es para que “sea ella quien ahora dirija el movimiento y dé continuidad a la transformación”.

La comisión determinó que dichas publicaciones no guardan relación con las actividades institucionales del gobierno, por lo que podría vulnerar los principios de equidad, imparcialidad y neutralidad en la contienda.

El consejero Arturo Castillo explicó que “no tiene que ver con el bastón de mando, tiene que ver con el aparente uso de recursos públicos para aparentemente impulsar a una figura política específica y una opción política específica. Esto podría constituir una vulneración al principio de imparcialidad contenida en el artículo 134 Constitucional”.

Sin embargo, rechazaron la imposición de una tutela preventiva contra Claudia Sheinbaum, las gobernadoras y gobernadores, al considerar que no hay elementos para advertir que puedan ocurrir eventos similares.

El Universal

CT