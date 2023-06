De cara al próximo Consejo Nacional de Morena, que se realizará mañana, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que ya “hay acuerdo y no habrá ningún problema”, entre las denominadas “corcholatas”, sobre el método para elegir al candidato de ese partido a la Presidencia en 2024.

“Ahí hay acuerdo, ahí no habrá ningún problema. Hay acuerdo de todos los que vamos a participar”, afirmó.

Resaltó que el domingo sólo fijarán posicionamientos “sobre lo que viene, sobre el gran Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que representa la continuidad de la Cuarta Transformación y la unidad por encima de todo”.

Apuntó que habló con el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, para conocer si los aspirantes tendrían participación en el evento morenista.

“Le mandé un mensaje ayer, preguntándole cómo va a estar. Y sí vamos a participar”, destacó.

Este medio publicó el jueves que en el Consejo Nacional de Morena se prevé pedir a las “corcholatas” renunciar a sus cargos para buscar la candidatura presidencial. El lunes, Marcelo Ebrard dejará la Cancillería. Sheinbaum lo definirá ese mismo día. Ricardo Monreal confirmó que saldrá del Senado la siguiente semana y Adán Augusto López, secretario de Gobernación, aún no ha emitido ningún posicionamiento.

Carrera presidencial inicia con AMLO como figura central

Aunque no aparecerá en la boleta, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) será la figura central de las elecciones presidenciales del próximo año, expresa en entrevista el escritor Luis Rubio al presentar su libro “¡En sus marcas! México hacia 2024”. “Lo que él ha hecho es crear condiciones para que él sea la figura importante, él va a ser el candidato para fines de contra quién va a estar, de quien decida contender de cualquier partido”, indica Rubio, actual presidente de la organización México Evalúa.

“Él va a ser la figura importante en estas elecciones. Él está defendiendo su terreno, quiere dominar el proceso y quiere estar en control de todo lo que ocurra de aquí a entonces”, añade el analista, también ex presidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi).

Arranca la carrera presidencial

Los partidos arrancaron esta semana la carrera rumbo a las elecciones presidenciales de junio de 2024 tras los comicios del domingo pasado en dos Estados del país.

El Movimiento Regeneración Nacional (Morena), fundado por López Obrador, conquistó el Estado de México, el más poblado del país, mientras que la alianza opositora de partidos “Va por México” triunfó en Coahuila.

Rubio reconoce que “si la elección (presidencial) fuera hoy o esta semana, no hay ninguna duda de que el Presidente podría haber puesto a quien él quisiera y ganaría la elección, y la ganaría con amplitud, pero los ciclos políticos tienen su manera de funcionar”.

El autor y editor de más de 50 libros identifica la discordia en Morena como un factor que viraría la elección, al señalar que es un movimiento sin la disciplina de un partido tradicional que gira en torno a López Obrador.

Los roces se han evidenciado entre los favoritos: la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el canciller, Marcelo Ebrard, a quienes se añaden el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal.

Los aspirantes, que esperan las reglas que el próximo domingo definirá la convención nacional de Morena, han negado rumores sobre que buscarán otro partido o contender por la vía independiente si no obtienen la candidatura, pero Rubio no lo ve “inconcebible”.

“Una de las preguntas importantes es si se va a fracturar Morena en el camino o no, si habrá dos candidatos de Morena. No creo que sea algo inconcebible. Y luego qué pasa con la oposición, que no parece mucho en este momento, pero en un año las cosas pueden ser muy distintas”, observa.

El factor Estados Unidos

Las elecciones presidenciales de México coincidirán con las de Estados Unidos, algo que no ocurría desde 2012.

Pero el ambiente ahora está marcado por la retórica antimexicana de los republicanos estadounidenses, quienes proponen declarar la guerra contra los cárteles mexicanos y designarlos como terroristas, además de insistir en el muro fronterizo.

“Los temas más contenciosos (en Estados Unidos) van a ser justamente migración y fentanilo o drogas en general, y en los dos México es el tema más importante”, indica Rubio.

“El golpeteo americano sobre México en esos meses va a ser brutal, entonces eso va a obligar a los candidatos a responder, va a obligar a que esos temas se discutan dentro de México”, ahonda.

Además, una posible recesión en Estados Unidos y su efecto dominó sobre México afectaría las elecciones, advierte.

Perennes problemas de México

Rubio considera que López Obrador “tenía todo para hacer un cambio” cuando venció en 2018, pero los problemas que definirán las campañas son los mismos: pobreza, corrupción, desigualdad, justicia y violencia.

Por ello, en su libro, editado por Penguin Random House, Rubio tiene propuestas para que el país supere la disyuntiva de tener problemas cada vez más graves o avanzar hacia un mejor Estado.

“Sí hay salidas. México no está impedido de resolver los problemas, lo ha hecho en otras ocasiones, pero creo que estamos ante una tesitura que va a exigir una visión muy diferente, (aunque) no la de regresar al 2018, que nadie quiere, porque finalmente fue reprobado eso por el electorado”, concluye.

El escritor Luis Rubio considera que AMLO quiere controlar la carrera presidencial.

“La transformación verdadera será con las mujeres”

Previo al Consejo Nacional de Morena programado para mañana, gobernadores como Salomón Jara, de Oaxaca, e Indira Vizcaíno, de Colima, mostraron su apoyo a las aspiraciones presidenciales de Claudia Sheinbaum con mensajes difundidos en sus redes sociales.

En su cuenta de Twitter, Jara Cruz mostró su respaldo a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México con la publicación de una imagen juntos dentro del Congreso de la capital del país.

“La transformación verdadera será con las mujeres o no será. Ellas han sido protagonistas de primera línea para luchar contra las injusticias, conquistar derechos y construir un país igualitario de libertades. Por eso, en México estamos listos para que sean ellas quienes conduzcan nuestro proyecto. ¡En México es tiempo de las mujeres!”, escribió el oaxaqueño.

Por su parte, la gobernadora del Estado de Colima publicó en la misma red social una foto donde se muestra sonriente junto a la única mujer corcholata de Andrés Manuel López Obrador.

Con Mariachi, despiden a Ebrard de la Cancillería

En su última semana en el cargo, el canciller Marcelo Ebrard fue despedido por personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores entre aplausos, y hasta con mariachi.

Ayer se realizó la develación del retrato de Ebrard, que será colocado en el inmueble de la SRE, junto al de sus predecesores en el cargo.

Ebrard anunció que el próximo lunes 12 de junio presentará su renuncia como canciller, a fin de dedicarse de tiempo completo a su proyecto para conseguir la candidatura de Morena a la Presidencia en 2024.

Mañana, el Consejo Nacional de Morena definirá la convocatoria y requisitos para participar en el proceso interno, en el que se contempla la separación del cargo.

Posteriormente, personal de la Cancillería tuvo una comida en la que agradeció el trabajo del equipo para posicionar a México a nivel internacional, así como otras acciones destacadas como la compra temprana de vacunas contra COVID-19 durante la pandemia.

Además, se transmitió un video con un recuento del trabajo realizado en la SRE durante los últimos cuatro años y medio.

A su paso por los pasillos de la sede de Cancillería, ubicada frente a la Alameda Central, los colaboradores buscaban felicitarlo o tomarse una selfie, lo que detuvo su marcha por varios minutos.

Listo Monreal para asistir a Consejo

El senador Ricardo Monreal dijo estar listo para asistir mañana a la reunión del Consejo Nacional de Morena, donde se definirá el método para elegir a la “corcholata” que contenderá por la Presidencia de la República en 2024.

“Nos han invitado a todos los aspirantes a suceder al Presidente de la República y ahí vamos a estar, al menos yo sí estaré y aceptaré la invitación del partido”.

Expuso que el lunes anunciará cuándo solicitará licencia a su cargo como senador de la República, pues cree que el Consejo les dará cuatro o cinco días a las “corcholatas” para renunciar a los cargos que tienen.

“Sí, ya estamos listos para acudir al Consejo Nacional de Morena el domingo, para saber las resoluciones, los lineamientos o la convocatoria que se expida, se emita por parte del máximo órgano de este partido al que pertenecemos y fundamos”.

“El lunes, es que el domingo se aprobarán las reglas, tenemos que revisarlas, aceptarlas, acatarlas y en consecuencia proceder a lo que las reglas nos indiquen y yo creo que establecerá un plazo de cuatro o cinco días para inscribirse y para también presentar la renuncia a los cargos que tenemos quienes aspiramos a participar en este proceso interno”.

Cuestionado sobre la aspiración del senador Germán Martínez, apuntó: “me parece bien. Es un hombre inteligente, Germán Martínez es un polemista brillante y es una gente que yo respeto y reconozco. Es un político formado en muchos años de batalla y le tengo respeto a él y si él aspira me parece muy bien”, respondió.

Respecto a la decisión de una jueza de que la ministra Yasmín Esquivel no plagió su tesis, Monreal dijo:

“Soy respetuoso de la ley. Si hay una resolución de un juez que ha causado esto, se tiene que respetar, eso es lo que creo. No me toca a mí discutir si es buena o mala la decisión del juez, lo que en el Estado de derecho se resuelva y acepta es la resolución que se haya expedido, el juez tendrá sus razones y ya causó estado y no fue impugnada”.

Presidente calla sobre acuerdo de “corcholatas”

El Presidente Andrés Manuel López Obrador se mantuvo al margen del acuerdo al que llegaron las “corcholatas” sobre el método de elección del candidato o candidata de Morena rumbo a las elecciones presidenciales de 2024.

En Pujal, San Luis Potosí, donde paró a comer enchiladas con cecina y agua de jamaica, en su gira de supervisión sobre el avance de obra de ampliación fe la carretera Ciudad Valles-Tamazunchale, a pregunta expresa el Mandatario evitó hacer comentarios sobre la sucesión presidencial.

-Dice la doctora Claudia Sheinbaum que ya hay un acuerdo sobre el método de elección, ¿qué opina?

El Mandatario sonrió y guardó silencio.

El Jefe del Ejecutivo comió acompañado por el gobernador de la Entidad, Ricardo Gallardo (PVEM).

Afuera del comedero, al pie de la carretera, un grupo de simpatizantes ya lo esperaban para pedirle una selfie, saludarlo de mano o hacerle una petición.

Entre aplausos, emoción y el grito de “reelección” una de sus simpatizantes le regaló un sombrero de la región bordado con estambre de color naranja, rosa, verde y rojo.

La señora Mar Remedios, de 79 años, esperó en su silla de ruedas al mandatario.

Junto al Suburban del Ejecutivo se puso de pie y le entregó una carta. El Mandatario le respondió con un beso y le dijo: “no tienes nada que agradecer son tus derechos”.

La mujer le agradeció al Presidente de la República por los programas sociales de su Gobierno y aseveró que votará por Morena.

AMLO evitó hablar del acuerdo.

