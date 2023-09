¡Salió humo blanco! Y la elegida para coordinar los comités de defensa de la 4T es Claudia Sheinbaum, luego de haber ganador el proceso interno de Morena.

Según la encuesta madre, hecha por el Centro de Estudio de Estadística del partido, la Ex Jefa de Gobierno consiguió el 39.4% de votos, mientras que Marcelo Ebrard, quien se posicionó en segundo lugar, obtuvo el 25.6%,

Sheinbaum, quien lideró las encuestas desde el inicio del proceso interno, se enfrentará en junio de 2024 a Xóchitl Gálvez, la candidata del opositor Frente Amplio por México, por lo que el país está más cerca que nunca de tener a su primera presidenta.

Ahora la Ex Jefa de Gobierno de la Ciudad de México recibirá en Palacio Nacional, de parte del presidente López Obrador, el llamado bastón de mando.

¿Qué es el bastón de mando?

A decir del Primer Mandatario, el báculo que le entregará a Sheinbaum este jueves, es un símbolo de comunidades indígenas, de lo más pobres del país.

“Es entregar ese símbolo a quien debe de encabezar la transformación, quien debe darle continuidad a lo que es para nosotros lo esencial, el ayudar a los pobres, eso nos hace diferentes, la oligarquía no quiere al pueblo, no le tienen amor al pueblo, los oligarcas son clasistas y son racistas, no estoy inventando nada”.

¿Qué significa el bastón de mando?

Por otro lado, el Presidente de la República externó que representa este estandarte que entregará a la exjefa de Gobierno, ganadora de la encuesta.

“Yo lo que quiero ya es decir: Aquí te entrego este bastón, que representa los deseos de cambio y de transformación de millones de mexicanos, de quienes son los protagonistas de esta historia, que nosotros representamos. Yo he venido conduciendo el proceso, ahora te toca a ti seguir adelante”, mencionó.

