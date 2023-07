Claudia Sheinbaum Pardo destacó este martes que desde el 2018, con la llegada del Presidente Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación, el país vive un momento histórico, nunca antes visto.

‘’México hoy brilla en el concierto de las naciones como nunca antes había brillado, en todo el mundo reconocen que aquí se está dando bienestar, se vuelve a abrir México y vuelve a tener posiciones importantes, México para los mexicanos y para las mexicanas’’.

Destacó que es vital que en unidad se defienda al movimiento de la 4T, con el cual se logró quitar el poder a quienes por años sometieron al país a grandes desigualdades.

‘’Tuvimos presidentes por muchos años que se dedicaron a privatizar los recursos naturales, a privatizar los bienes de la nación, se nos hizo costumbre que el gobierno sirviera a unos cuantos, a los de arriba, parecía que eso era imposible de romper. Imagínense el enorme desprecio que tenían los presidentes al pueblo de México’’.

Señaló que sólo con la Cuarta Transformación se ha logrado erradicar la corrupción que imperó en México con los gobiernos de Salinas, Zedillo, Fox, entre otros, quienes únicamente dedicaron sus esfuerzos a los privilegios, contrario a lo que sucede con la 4T, puesto que con este movimiento se han logrado impulsar grandes obras para generar justicia social para todos, para todas y sobre todo para quienes menos tienen, como es el caso del Tren Maya, el cual está a punto de tener banderazo de salida, lo que es una muestra de los resultados que se pueden alcanzar al terminar con los privilegios.

"Ya no hay lujos en la Presidencia y en todas las secretarías, ya no hay aquellos lujos, aquellos privilegios, ya no hay esa robadera que había antes’’, comentó.

Frente a simpatizantes quintanarroenses aseveró que lo conseguido con el Movimiento de Regeneración Nacional debe consolidarse en los próximos años, pues aseguró que ‘’continuidad de la Cuarta Transformación quiere decir heredarles a nuestros hijos, a nuestros nietos, un país con educación, en donde haya más apoyo a los maestros’’.

‘’Nosotros queremos que nuestros hijos, que nuestros nietos, que todos tengan educación, que todos tengan salud, que todos tengan un salario digno y eso solo es posible con la Cuarta Transformación de la vida pública de México, porque tenemos causas y la causa principal es el bienestar del pueblo de México y la única manera de lograr es amando al pueblo de México’’.

Asimismo destacó la igualdad sustantiva entre los grandes derechos que han sido garantes con la 4T, pues México es un país en el que el machismo quedó atrás, por lo que es cada vez más común ver a mujeres en los puestos más importantes de elección popular, como es el caso de la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama.

‘’El México del machismo se está quedando atrás y eso es responsabilidad de las mujeres y de hombres, de todas y todos y de la diversidad también’’.

Al comienzo de la Asamblea Informativa, dignatarios mayas le entregaron el bastón de mando y realizaron un ritual en representación de los pueblos originarios de los 11 municipios de la región.

CR