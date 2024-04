La candidata presidencial por la Coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum, afirmó que traer seguridad a México “no es un asunto de mano dura” durante un mitin en Loreto, Zacatecas, uno de los estados con mayor violencia en el país.

“Vamos a traer paz y seguridad a Zacatecas y a todo México. Y no es un asunto de mano dura, no, no nos confundamos porque el autoritarismo no lleva a ningún lado más que acabar con la democracia y con las libertades del pueblo”, dijo la aspirante morenista.

Sheinbaum aseguró que, cuando fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México (2018-2023), cayeron 50% los homicidios y 60% los delitos de alto impacto.

La candidata argumentó que lo hizo “con más programas para los jóvenes”, como la atención a las adicciones, y “con mucha coordinación” con otros estados, el Gobierno Federal, las fiscalías y el Poder Judicial.

“Es un asunto de justicia, de que haya justicia social y también que funcione el sistema de justicia en nuestro país. Por eso, queremos también que mejore el Poder Judicial en México, porque los jueces a veces liberan delincuentes”, indicó.

Sheinbaum también pidió no meterse con los familiares de los aspirantes tras la polémica que desato un video de Juan Pablo Sánchez, hijo de Xóchitl Gálvez, en el que aparece ebrio y le orilló a renunciar intempestivamente a la campaña de su madre.

“Mi postura es que con los hijos no, quienes estamos en la contienda somos las candidatas y el candidato (Álvarez Máynez) y la contienda es un asunto de propuestas y de proyecto”.

CT