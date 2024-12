La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, consideró que las economías de México y Estados Unidos (EU) no compiten sino que “se complementan”, además de que subrayó que América del Norte, representan actualmente el 30% del PIB mundial.

Sheinbaum visitó ayer Nuevo León para inaugurar una clínica del IMSS y ante funcionarios federales y estatales compartió algunos números de la relación comercial que mantiene nuestro país con el vecino del Norte.

“Siempre he sostenido que no solo no competimos entre nosotros sino que nos complementamos. América del Norte somos el 30 por ciento del Producto Interno Bruto mundial”, señaló en su discurso.

Indicó que la relación comercial entre México y Estados Unidos crea una enorme cantidad de empleos en la Unión Americana. “Las empresas estadounidenses que invierten en nuestro país se vuelven más productivas, lo que les permite que por cada 131 empleos creados en sus filiales mexicanas, generen 333 empleos allá”.

Añadió que los mexicanos que trabajan en Estados Unidos contribuyen con más de 60 mil millones de dólares a la economía mexicana.

Las cifras que ofreció Sheinbaum en Nuevo León, aclaró, corresponden al Peterson Institute for International Economics, las cuales también destacan que el trabajo inmigrante crea trabajos en Estados Unidos. “Porque aumenta los ingresos de las empresas, por cada 10 inmigrantes que existen en la fuerza laboral de Estados Unidos, se crean uno o dos empleos para los propios estadounidenses”, citó.

Entre otros datos precisó que el 80% de los salarios que los trabajadores mexicanos ganan en Estados Unidos se consumen en ese mismo país. “Si los trabajadores mexicanos dejaran de consumir en Estados Unidos, su economía se contraería en más de un punto de su Producto Interno Bruto”.

Congreso promete respaldo a la Presidenta

En redes sociales, el coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, respaldó la actitud de Claudia Sheinbaum al enfrentarse ante los grandes desafíos nacionales que involucran relacionarse con Estados Unidos. Además, aseguró que el encuentro entre los mandatarios se dará pronto.

Por medio de un video posteado en X, Monreal dice: “Actua con sobriedad, con actitud republicana. Su encuentro con el presidente de Estados Unidos seguramente se dará pronto, con estrategia, inteligencia y sin desesperación para proteger los intereses de la población de nuestros países. En el Congreso de la Unión respaldaremos su visión”.

“Ya veremos, ya habrá tiempo para reunirnos”

Luego de que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se reunió con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, la Presidenta Claudia Sheinbaum, dijo que se pondrán de acuerdo para reunirse, pero aclaró que al margen del encuentro, habrá una buena relación con el país vecino del Norte. “Ya veremos, ya habrá tiempo para reunirnos”, aseguró la Presidenta al ser cuestionada sobre si ya tiene fecha para reunirse con Trump luego que Justin Trudeau tuvo una cena el viernes con él.

“Ya nos pondremos de acuerdo para reunirnos, va a haber una buena relación”, añadió.

