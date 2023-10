Chinches: ¿Cómo identificar su picadura?

Un brote de chinches está proliferando en zonas de México y Francia, por lo menos así lo denuncian las redes sociales, por lo que el tema es objeto de discusión entre las personas y comienza a levantar alerta.

Las chinches regularmente se trasladan de un lugar a otro viajando en ropa, equipaje, muebles, cajas y otras prendas.

Regularmente, se cree que aparecen cuando no hay higiene, pero esto es un mito, a las chinches no les importa si el ambiente está limpio o no. Su único requerimiento es un sitio cálido y lugares para esconderse.

¿Cómo identificar una picadura de chinche?

De acuerdo a la Clínica Mayo, "los síntomas de las picaduras de chinches son similares a los síntomas de otras picaduras de insectos y sarpullidos. Por lo general, las picaduras de chinches tienen las siguientes características":

Manchas inflamadas, a menudo con un centro más oscuro Son pruriginosas En una línea irregular o en racimo Se ubican en la cara, el cuello, los brazos y las manos

Aunque también existe la posibilidad que una persona no presente reacción a la picadura de chinche. Por el contrario, otras generan una reacción alérgica que puede provocar picazón intensa, ampollas o urticaria.

Causas

Viajes más frecuentes

Cambios en las prácticas de control de plagas

Resistencia a los insecticidas

¿Dónde se esconden?

Por lo general, las infestaciones de chinches ocurren alrededor o cerca de donde duerme la gente. Pueden encontrarse en los siguientes lugares:

Ropa

Equipaje

Ropa de cama

Cajas

Somieres

Colchones

Cabeceras de las camas

Objetos cerca de las camas

También pueden encontrarse en los siguientes lugares:

Debajo de la pintura descascarada y del papel tapiz flojo

Debajo del alfombrado que se encuentra cerca de los zócalos

En las costuras de los muebles tapizados

Debajo de las placas de los interruptores de luz o de los tomas eléctricos

Con información de la Clínica Mayo

OA