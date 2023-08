Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", quien cumple cadena perpetua en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, envió una carta al juez Brian Cogan, con una petición: que le permita ver a su esposa, Emma Coronel, y a sus hijas mellizas, Emaly y María Joaquina.

La carta, que fue difundida en X (antes Twitter) por la periodista Marta Dhanis, de la cadena estadounidense Fox News, está escrita de puño y letra del "Chapo", con cursiva a veces poco comprensible.

"Honorable juez Brian M. Cogan", inicia la carta, en la que el líder del Cártel de Sinaloa pide al magistrado que llevó su caso "por favor que me autorise (sic) que me pueda visitar mi esposa y también me traiga a las niñas". Emaly y María Joaquina cumplieron 12 años el pasado 15 de agosto.

"El Chapo" recuerda que Emma cumple su sentencia el próximo 13 de septiembre y señala que a partir de esa fecha "ella podrá viajar por todo el país, ya que tendrá probatoria".

Desde junio pasado, Coronel fue enviada a una “casa de transición” en California para cumplir el plazo restante de su condena de tres años por tráfico de drogas y lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa, que confesó a cambio de una pena reducida.

"Los fiscales se opusieron a que me visitara cuando me llevaron a Nueva York argumentando que ella podría mandar mensajes en contra de los testigos y que ellos los tenían que proteger" durante el juicio en contra del capo, algo que tachó de "absurdo", dado que habría cámaras grabando la visita.

"Ahora no hay esa preocupación", alega, subrayando que el juicio en su contra terminó y está sentenciado. "Ya no ay (sic) ni siquiera alguna audiencia", insiste. "No veo porque (sic) no se le autorise (sic) a mi esposa que me visite y también traiga las niñas".

Hablando a veces en tercera persona, Guzmán explica que Coronel "es la única persona que lo puede visitar [al Chapo], ya que sus hermanas y su mamá no tienen visa para poder viajar a Colorado a visitar a Guzmán". Coronel tiene la ciudadanía mexicano-estadounidense.

Sobre las niñas, agrega que "están estudiando en México y nada más pueden viajar a visitar a su papá en vacaciones, 2 veses (sic) al año, máximo 3 veses".



"El Chapo" Guzmán ya había escrito una carta para denunciar condiciones de su detención. En julio pasado se difundió otra carta del Chapo, en la que denunciaba las condiciones de su detención y que no le permiten hacer las dos llamadas mensuales a su hermana y a sus dos hijas que autorizó Cogan.

"Hoy me visitó mi abogada Mariel Colón y me dijo que habló con la fiscal que está al frente de las reglas y le dijo que no autorizaría más llamadas telefónicas con mi hermana y mis niñas. En el mes de mayo nada más me autorizaron una llamada con mi hermana y mis dos niñas, usted autorizó 2 llamadas telefónicas cada 15 días", dijo el mexicano, sentenciado por tráfico de drogas.

En ADX Florence, una prisión de máxima seguridad, han cumplido y cumplen sentencia los peores criminales. Muchos reclusos pasan hasta 23 horas al día solos, en celdas insonorizadas de apenas 2 x 3 metros. Sería el caso de El Chapo, cuyos abogados denunciaron las condiciones "crueles" e "inhumanas" en que está recluido su cliente, con sólo dos horas a la semana de salida a un patio de 9 metros al que es trasladado por los guardias.

"El Chapo" se quejó en su momento de que la comida era insuficiente y de las condiciones insalubres de la celda.