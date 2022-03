Caso Gertz Manero: En nuevo proyecto, la Suprema Corte propone liberar a Alejandra Cuevas

Los proyectos del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena sobre el caso Gertz Manero publicados la tarde de este martes consideraron que, en el caso de Alejandra Cuevas, no existe el delito por el que permanece presa, pues se le asignó el deber de salvaguardar la vida de Federico Gertz en su carácter de garante accesoria, y el ministro señala que conforme a la Constitución "no hay delito sin ley".

Esta inexistencia basta para eliminar la responsabilidad contra Alejandra. En el caso de Laura, expareja de Federico, el ministro consideró que se le asignó un deber de cuidado "que excede el límite de lo razonable".

"No es posible esperar que una mujer sin conocimientos especializados y en franca situación de vulnerabilidad - pues tenía 88 años- se condujera como si tuviese habilidades excepcionales para evitar la muerte de una persona gravemente enferma. Es lógico, por tanto, que no puede ser responsabilizada por un resultado -la muerte de su pareja sentimental de 50 años- que razonablemente no podía evitar", dice uno de los proyectos.

En días pasados, la SCJN envió los expedientes de Alejandra Cuevas Morán y Laura Morán, acusadas de provocar la muerte de Federico Gertz Manero, hermano del fiscal, a la ponencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

El anuncio de que será Gutiérrez Ortiz Mena quien realice los nuevos proyectos de resolución de los amparos tramitados por Alejandra y Laura fue emitido por el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar.

En su mensaje, el ministro Zaldívar afirmó que Gutiérrez Ortiz Mena se comprometió a presentar “a la mayor brevedad” las propuestas en las que la Corte analizará si fue legal emitir la orden de aprehensión contra Laura Morán, expareja de Federico Gertz, y el auto de formal prisión contra su hija Alejandra Cuevas, quien permanece en el penal de Santa Martha Acatitla desde octubre de 2020.

JM