Carlos se lleva a su casa un fragmento del Titanic

Carlos González se llevó a su casa un fragmento del Titanic, el barco que se hundió en 1912. No lo utilizará para salir a la calle pero sí, "para ocasiones especiales".

Al término de la subasta del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) contó que su familia se dedica a la compraventa de joyería y que, por lo mismo, él identificó desde el principio el valor de este objeto "único" por el que pagó 170 mil 900 pesos de la marca Romain Jerome, modelo Moon Dust DNA.

"Viene con las partes del Titanic y trae brillantes, y eso le da más plus y presencia. Es una edición especial, trae polvo de la primera nave que aterrizó en la Luna", dijo.

En todo el mundo solo existen 169 piezas que están elaboradas con un fragmento del barco que ha inspirado decenas de películas y series en más de un siglo.

"Con el tiempo y experiencia te vas dando cuenta de qué piezas están baratas y cuál es tu límite. Este reloj lo compré para mí. Aquí (en la Ciudad de México) no es para que me lo ponga sino tenerlo guardado para una ocasión especial. No diario lo vas a traer", dijo.

LS