CURP biométrica: ¿Quiénes corren más riesgo ante el nuevo formato de identidad?

En los últimos días, la aprobación de un paquete de reformas que buscan convertir a la CURP biométrica en el principal documento de identidad en México ha generado polémica, especialmente por preocupaciones sobre la privacidad y seguridad de los datos personales, así como el riesgo de vigilancia masiva.

Rafael Pazarán Reyes, especialista en seguridad cibernética de la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle, resumió esta situación como un “intercambio de seguridad por privacidad... por una vigilancia más intrusiva”.

Aunque los cambios a la ley pretenden brindar mayor seguridad a la ciudadanía, considera innecesario y riesgoso el uso de tantos datos para poder realizar un trámite.

Te puede interesar: Estas son las diferencias entre la CURP Biométrica y la CURP certificada

Esto se debe a que los datos que reunirá la nueva CURP son irremplazables, como las huellas dactilares y el iris: "es que tu huella digital no la vas a cambiar, aunque te hagas una cirugía estética en el dedo o el ojo", señala el experto.

En este contexto, Pazarán Reyes sugirió algunas medidas para mitigar los riesgos que vienen una vez que la CURP biométrica se implemente, aunque señaló que algunos grupos quedarán más vulnerables.

¿Quiénes son más vulnerables a los riesgos que trae la CURP biométrica?

El especialista en seguridad cibernética indicó que la instalación de un antivirus en dispositivos móviles es una medida que ayudará a evitar el rastreo y a que los datos de trazabilidad de las personas lleguen a "las manos equivocadas":

"El antivirus nos va a permitir, sobre todo en los teléfonos, evitar el rastreo. La ciudadanía debe ser consciente de que hay un riesgo a su ciberseguridad, su privacidad, e incluso a su seguridad física".

Además, los ciudadanos deberán prestar más atención a los términos y condiciones de las aplicaciones que instalen, con el objetivo de limitar sus permisos.

A pesar de que el uso de la CURP biométrica será generalizado, los niños, adultos mayores y personas en situación de pobreza verán más comprometida su ciberseguridad:

"En esta digitalización masiva, hoy los niños ya tienen incluso un teléfono. Otro sector vulnerable son las personas de la tercera edad, no porque no puedan, pero no tienen la destreza para entrar a las apps, restringirlas, poner un antivirus o distinguir cuándo un correo o un mensaje es auténtico.

"Asimismo, quienes viven en zonas de muy alta pobreza, que no tienen mucho contacto con internet. Cuando empiece a llegar esta masificación satelital, a esta gente la vamos a agarrar en ceros".

Con información de SUN

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB