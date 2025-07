En los últimos días, el apelativo de “Lady Racista” ha resonado en redes sociales, luego de que un video de Ximena Pichel en donde insulta con comentarios clasistas y racistas a un agente de tránsito de la Ciudad de México se viralizara, causando indignación entre los internautas.

Tras el escándalo mediático, la modelo argentina se volvió tendencia y han salido a la luz más detalles sobre su personalidad, dejando en claro que no se trató de un hecho aislado, pues recientemente se difundió otro video donde agrede verbalmente a una trabajadora de seguridad privada de un edificio.

Por este motivo, la creadora de contenido Maryfer Centeno reaccionó al clip, donde se ve a Ximena Pichel gritando en la vía pública y retando a la autoridad.

Maryfer Centeno reacciona a video de Ximena Pichel

La influencer dio su opinión sobre el caso de "Lady Racista" que puso a los mexicanos a debatir sobre la discriminación y el clasismo que hay en el país.

En el clip, se observa a Ximena Pichel exigiendo que le abran la puerta, presuntamente del estacionamiento del edificio donde reside. Durante el altercado, le arrebata el celular a la guardia de seguridad, quien le pide que se lo devuelva lanzando insultos como "gata" y "pin… hue…".

"Esta persona anda caminando como si nada por las calles de la Ciudad de México y creo que es importante que haya alguna sanción". .. expresó la creadora de contenido.

No te pierdas: Horóscopo hoy jueves 10 de julio según Mhoni Vidente

Además, añadió que "Es una persona que no tiene control de impulsos, esto no solamente es ira, esto ya es una conducta repetida (...) no solo es evidente la prepotencia, sino la saña, el enojo y la falta de control de impulsos. Ella tiene un coche, puede hacerle daño a una persona porque no controla su fuerza".

En los comentarios, los internautas compartieron sus opiniones sobre este caso:

"La salud mental es importante"

"Lo que es evidente es que esa mujer tiene un problema mental"

"Concuerdo en que es un peligro"

"¿Por qué la autoridad no le hace nada?"

"Vive histérica esa señora"

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB