El COVID-19 sigue siendo un tema tendencia en México debido al incremento de casos.

En los últimos días, se ha detectado un incremento ligero en la positividad de COVID-19 en la Ciudad de México, sin que se trate de cuadros graves ni que se avizore una situación de emergencia entre la ciudadanía, dio a conocer la secretaria de Salud capitalina, Oliva López Arellano.

En entrevista, la funcionaria precisó que cada día se realizan alrededor de 400 pruebas que arrojan una positividad de entre 22 y 25 por ciento.

No obstante, las hospitalizaciones se mantienen en siete, al corte del 24 de enero, principalmente de menores de edad que son quienes no están vacunados.

"Todos los datos que tenemos es que no estamos en una situación de emergencia y que no se avizora una situación de emergencia; de todos modos, estamos monitoreando siempre la demanda en salas de urgencias, las peticiones de ambulancias, los hospitalizados, no sólo por COVID-19 y por influenza, sino por los otros virus respiratorios y aparentemente está estable hasta ahora", aseguró la secretaria.

En el centro de salud Doctor José María Rodríguez, en la alcaldía Cuauhtémoc: "Estamos haciendo unas 10 pruebas al día y de esas sale uno, máximo dos positivos (...) ha estado tranquilo", dijo Juan, médico encargado de realizar pruebas COVID-19.

Comentó que antes de diciembre del año pasado no llegaba ni un paciente que buscara hacerse la prueba, y ahora atiende mínimo a 10 al día. "Estamos justos de pruebas, no es mucha gente, pero tenemos pocas unidades", explicó.

En la Clínica de Especialidades ubicada en República de Guatemala 78, los tiempos de espera para recibir el resultado de las pruebas COVID son de hasta una hora.

En la fila estaba uno de los doctores del lugar, quien prefirió reservar su nombre.

"Sí, ha habido un aumento [de contagios] y más que nada por el descuido, las personas ya no usan su cubrebocas, no se han vacunado, ha habido muchos contagios. Ahorita antes de mí hubo una positiva en la clínica (...), nosotros siempre estamos expuestos porque recibimos a 10 o 20 pacientes al día y por más que nos protejamos, no estamos exentos de contagiarnos", indicó el doctor.

"Buena" respuesta por vacunas

Además del aumento en la positividad, también ha habido un incremento en la demanda de vacunación entre la población y se ha notado mayor uso de cubrebocas, sobre todo en zonas con aglomeraciones, dijo la secretaria de Salud local, lo que consideró una "buena" respuesta por parte de la ciudadanía.

"Las personas están incrementando su demanda de vacunación, es un buen dato porque ya habían medio bajado la guardia; nosotros seguimos vacunando", dijo.

*28,169 vacunas se suministraron en la semana del 15 al 21 de enero (13 mil 622 de Abdala y 14 mil 547 de Sputnik V).

OA