COVID-19 no se contagia por la vía sexual, señala López-Gatell

El COVID-19 no se contagia por la vía sexual, aseguró el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez.

Sin embargo, al haber besos y abrazos, si una de las dos personas que tiene relaciones sexuales está enfermo, sí puede contagiar a la otra.

"Hay un fenómeno de acercamiento físico, y si una persona durante los primeros 14 días del inicio de los síntomas o dos días antes, que es el periodo presintomático, si hay besos, si hay abrazos, se puede transmitir, pero es por vía respiratoria, no por vía sexual", dijo.

En conferencia de prensa, el funcionario señaló que desde que se descubrió al nuevo coronavirus en China se buscaron mecanismos de transmisión, y hasta el momento no se ha detectado que por tener relaciones sexuales se transmita el virus.

"La experiencia durante la epidemia en China dio información valiosa, se buscaron mecanismos de transmisión, otras vías convencionales de transmisión, se detectó que por secreciones respiratorias es el mecanismo de contagio, se buscó si se podía transmitir por agua y alimentos, y se descartó.

"Si podría haber vectores, como mosquitos, y no hay evidencia. Por sangre se analizó y tampoco hay evidencia de contagio, y por relaciones sexuales, pero no se encontró hasta el momento evidencia sustantiva".

Lentamente, pandemia de COVID-19 va a la baja: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este martes que la pandemia del COVID-19 en México va a la baja lentamente, pero va en descenso.

Destacó también que no se registra saturación en los hospitales para atender casos de contagio en el país.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que en el gabinete de salud del Gobierno federal hay una coordinación para que no falten equipos y especialistas en los hospitales.

"Tenemos que seguir enfrentado esta pandemia que va a la baja, muy lentamente, pero a la baja. No hemos tenido problemas mayores en cuanto a hospitalización, no ha habido saturación, se está atendiendo diariamente esta demanda en donde se requiere a todos los integrantes juntos para que haya camas, para que haya equipos, y que no falten los especialistas. Vamos avanzando, saliendo adelante frente a esta emergencia, frente a esta pandemia", agregó.

México cuenta con 54% de disponibilidad de camas generales

En tanto, Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud, afirmó que con un crecimiento diario de 1.2%, la epidemia por COVID-19 va a la baja.

Agregó que México cuenta con 54% de disponibilidad de camas generales y 60% en camas críticas.

Consideró además que a pesar del reto que implica la pandemia, las acciones para contenerla y atenderla ha permitido salvar vidas.

"Como ustedes saben, nuestra experiencia progresiva y con metas calculadas nos ha permitido salvar muchas vidas y no tomar decisiones de quien sí y quién no accede a la atención".

"Tenemos un crecimiento de 1.2% en casos nuevos, la epidemia sigue en nuestro país, pero tenemos 54% de camas de hospitalización disponibles y más de 60% de las equipadas con ventilador, entendimos que la epidemia no es homogénea, sin embargo al cabo de 144 días del registro del primer caso, hemos atendido situaciones críticas de rebrotes en varios estados", expresó el titular de Salud.

En su oportunidad, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, resaltó que seis entidades se acercan al punto de cero crecimiento de la epidemia por el nuevo coronavirus.

Se trata de la Ciudad de México, Sinaloa, Chiapas, Baja California, Michoacán y el Estado de México, puesto que en las últimas tres semanas ha empezado a estabilizarse el número de contagios nuevos que se presentan diariamente.

"La epidemia sigue creciendo pero cada vez a una velocidad más lenta, lo que hace que nos aproximemos al punto cero de crecimiento, y de ahí vendrá el decrecimiento", dijo el funcionario.

OA