COVID-19: el IMSS adquiere pruebas de detección con el proveedor más costoso

El pasado 26 de enero, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) adjudicó un contrato a la empresa DINSA para pruebas rápidas de SARS Cov2 por un monto de 325 millones de pesos; sin embargo, las otras dos empresas participantes presentaron el mismo producto de un fabricante coreano.

La Coordinación de Control de Abasto y de Control Técnico de Insumos del IMSS, a cargo de Carlos Enrique García y Concepción Grajales, emitieron un fallo a la excepción de licitación pública clave 080.110.0041.00.00 en el que a partir de un estudio de mercado se invitaron a 15 distribuidoras, de las cuales sólo cuatro presentaron propuesta y sólo tres cumplieron con las especificaciones necesarias: DINSA, Roche y Equiver, para la compra de pruebas rápidas de antígenos de SARS CoV-2.

Estas tres empresas ofrecían al IMSS kits de 100 mil pruebas del mismo fabricante coreano, de nombre SDBiosensor Inc. Los precios de referencia estaban entre los $118.0 y $135.30 pesos por unidad, lo que generaba diferencias económicas entre las propuestas.

Con el fin de ampliar el resultado de la evaluación técnica, la División de Laboratorios de Vigilancia e Investigación Epidemiológica compartió los criterios para identificar cuáles eran los parámetros mínimos que debían de cumplir las pruebas para identificar tempranamente la enfermedad de COVID-19, además de someterse a un estudio de validación por parte del Instituto de Diagnóstico de Referencia Epidemiológica (InDRE).

No obstante que las tres compañías tenían al mismo fabricante coreano SDBiosensor Inc, la evaluación del InDRE las calificó con parámetros distintos en sensibilidad y especificidad. El IMSS determinó que la prueba de la empresa Fármacos DINSA cumplía con mejores niveles en los resultados, a pesar de que las otras compañías tenían el mismo fabricante y no presentaron la oferta económica más baja.

El valor del contrato será de 325 millones de pesos, más IVA, y tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre del 2021.

Fármacos DINSA está ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco y tiene como representante legal a Diana Teresa Solís Valdez.

