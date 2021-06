Al menos 25 % de la población en México, lo que representa alrededor de 31 millones de mexicanos, ya estuvo en contacto con el SARS-CoV-2 y generó anticuerpos, según los resultados de la Encuesta Nacional de Salud (Ensanut 2020) divulgados este viernes.

En conferencia de prensa, Juan Rivera, director del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), explicó que en la encuesta se midió "si la gente tenía anticuerpos específicos para SARS-COV2", a lo que uno de cada cuatro encuestados -de un universo de casi nueve mil 500- salió positivo tras obtener muestras de sangre que después fueron procesadas en laboratorio.

La Ensanut 2020 -que visitó un total de 13 mil 910 hogares- se realizó entre agosto y noviembre de 2020, y aunque en diciembre se presentaron resultados preliminares, fue ahora que se dieron cifras definitivas.

Rivera reveló que del 25 % de personas que dieron positivo a la detección de anticuerpos 67.3% no reportó síntomas; el 11.3 % sólo algunos y el 21.4% sí tuvo síntomas.

Respecto a la cascada de atención por COVID-19, sólo el 66.7 % de las personas que presentaron síntomas buscaron atención y 75.3 % de ellos fueron atendidos en servicios privados de salud.

Mientras que a nivel nacional, más de 73.4 % de la población reportó que no buscó atención para la enfermdad porque no era necesario o no era tan grave, 10.5 % por miedo a contagiarse y 7.8 % por el costo.

En tanto, de las personas que tuvieron una necesidad en salud, sólo 34 % recibieron atención en servicios públicos.

México suma más de 2.4 millones de casos de coronavirus y casi 230 mil fallecidos por coronavirus, siendo el cuarto país del mundo por número absoluto de decesos.

JM