El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, en la Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell dijo durante la "mañanera" de este martes que daban "por hecho" que la nueva variante ómicron del coronavirus llegará a México, aunque sostuvieron que la efectividad de las vacunas "sigue siendo vigente".

"Podemos prácticamente garantizar que ómicron terminará siendo una de las variables predominantes en el mundo. Desde luego puede incluir a México, démoslo por hecho, igual que llegará a los demás países", dijo López-Gatell.

Además, explicó que esta variante detectada en Sudáfrica ya se encuentra en los cinco continentes, por lo tanto "medidas como cancelaciones de viajes o cierres de fronteras que dañan gravemente el bienestar de los pueblos no tienen sustento científico".

López-Gatell insistió en que cerrar fronteras "no es una medida que pueda detener la propagación de esta variante ni de otra".

"La variante ómicron no ha demostrado ser ni más virulenta ni necesariamente más transferible. No se ha identificado que cause una enfermedad más grave y la efectividad de las vacunas sigue siendo vigente", aseguró sobre la información científica disponible hasta ahora.

El subsecretario de Salud subrayó que la "gran preocupación" de la Organización Mundial de la Salud (OMS) no se debe a una mayor virulencia de la variante, sino a la "desigual distribución de vacunas en el mundo".

La nueva variante del coronavirus se sigue extendiendo por el mundo pese a un nuevo cierre de fronteras cada vez más generalizado, una situación ante la que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió no entrar en "pánico".

AMLO descarta restricciones por ómicron

En la víspera, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, descartó nuevas restricciones por esta variante y minimizó el asunto: "no hay elementos para preocuparnos", dijo.

México, que acumula 294 mil muertos confirmados por COVID-19 y 3.9 millones de contagios, no ha aplicado confinamientos obligatorios ni ha cerrado sus fronteras durante toda la pandemia.

De sus 126 millones de habitantes, 76.6 millones de personas mayores de 18 años tienen al menos una dosis de la vacuna y 64.92 millones han completado el esquema de vacunación.

Además, ahora el país se encuentra por primera vez vacunando a sus adolescentes.

GC