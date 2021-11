COVID-19: AMLO descarta restricciones por nueva variante ómicron del coronavirus

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) descartó que su gobierno imponga nuevas restricciones y cierres de la frontera por la nueva variante ómicron del coronavirus, detectada en Sudáfrica, al tiempo que subrayó que "no hay evidencias" de que las vacunas sean menos efectivas.

"No hay elementos para preocuparnos"

AMLO, desde Oaxaca en su conferencia "mañanera", respondió a un cuestionamiento: "No, no tenemos ese pronóstico. Pensamos que nosotros hemos avanzado mucho en la vacunación y que seguimos avanzando y vamos a intensificar todo el programa de vacunación".

López Obrador explicó que la Secretaría de Salud dará el martes más detalles, pero avanzó que no hay "información sólida de si esta variante es más peligrosa que las otras variantes".

"Decirle a los mexicanos que estamos llevando a cabo un seguimiento, que no hay elementos para preocuparnos, no hay motivos de riesgo, de acuerdo a los reportes que me han entregado los especialistas", expresó.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el pasado viernes la variante ómicron como "una variante de riesgo" y varios países han aplicado restricciones de viaje para personas procedentes de algunos países africanos.

Los expertos de la OMS señalaron que la nueva variante parece ser más contagiosa que las anteriores aunque todavía no se tienen datos para determinar si es más o menos resistente a las vacunas contra el COVID-19.

México, que acumula 294 mil muertos confirmados de COVID-19 y 3.9 millones de contagios, no ha aplicado confinamientos obligatorios ni ha cerrado sus fronteras durante toda la pandemia.

El país acumula 17 semanas de descenso de contagios, por lo que da por superada la tercera ola de la pandemia.

De sus 126 millones de habitantes, 76.6 millones de personas mayores de 18 años tienen al menos una dosis de la vacuna y 64.92 millones han completado el esquema de vacunación.

Además, ahora el país se encuentra por primera vez vacunando a sus adolescentes.

OA