Al resaltar que en más de un año de pandemia por el COVID-19, México refleja las cifras más bajas en contagios, hospitalizaciones y defunciones, el secretario de Salud, Jorge Alcocer afirmó que el impacto de la vacuna empieza a ser evidente, ya que el país refleja las cifras más bajas en contagios, hospitalizaciones y defunciones asociadas al coronavirus.

"Hoy venimos a decirles que la eficacia de las vacunas para reducir infecciones, admisiones hospitalarias y disminución de fallecimientos por coronavirus empieza a ser evidente. Hace dos días se reportaron 56 fallecimientos, la cifra más baja en un año, eso se acompaña del descenso de la epidemia, pero no hay que dejar de poner en práctica las medidas de mitigación pues para obtener beneficios necesitamos vacunar a la mayoría de personas".

A su vez, al presentar el Pulso de la Salud, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López- Gatell Ramírez celebró que el país vive un proceso "muy alentador" con respecto a la pandemia por el COVID-19, puesto que continúa la reducción de contagios, hospitalizaciones y defunciones.

"El porcentaje de positividad y todos los indicadores presentan reducción de la epidemia, la vacunación va a la alza, vamos teniendo mayor proporción de personas que tiene esquema completo y van teniendo cada vez más rápido acceso a la vacuna".

López-Gatell recordó que esta semana llegará al país el mayor número de vacunas: cinco millones, y enfatizó que se prevé que en próximas semanas se incremente el número de embarques, agregó que el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) trabaja en una estrategia para ampliar la capacidad de vacunación.

"Como lo dijo el secretario hemos considerado lo que precisó el Presidente, necesitamos ampliar la capacidad de preparación de vacunación, y esto lo hacemos con antelación, no cuando está el tiempo sobre nosotros, hay que establecer una ruta crítica para aumentar la vacunación y hacer buen uso de las vacunas que tenemos".

Finalmente, el subsecretario reiteró que la epidemia va a la baja, sin embargo llamó a no bajar la guardia y mantener las medidas de higiene y sana distancia.

"No hay que cantar victoria, pero sí hay que estar con la esperanza puesta sobre la realidad, no hay que descuidarnos y atender las medidas prevención y en estos momentos la que es más determinante es la vacunación, llamamos a todas las personas a no limitarse a ser vacunadas, hay que aprovechar esta oportunidad y vacunarse".

GC