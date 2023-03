Tras el secuestro de cuatro estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas, que tuvo como resultado la muerte de dos de ellos, un grupo de republicanos pidió que se declare a los cárteles de la droga como terroristas.

Arturo Santa Cruz, director del Centro de Estudios Sobre América del Norte de la Universidad de Guadalajara, destaca que aunque la propuesta es preocupante, no ha sido impulsada desde el Ejecutivo.

“No es la primera vez que se hacen estas sugerencias, de designarlos como terroristas. No es una propuesta de Estados Unidos como tal, eso sí tendría mucho peso. Son propuestas aisladas de muchos miembros sobre todo del poder legislativo, un par de la Cámara Baja, y un ex procurador. Ellos no son representantes del Gobierno. Sin embargo, aunque no sean los representantes del Gobierno estadounidense sí son importantes en la política de Estados Unidos”.

Agrega que a nivel internacional generaría mala reputación para México. “El que albergara a organizaciones terroristas abonaría a la idea de que nuestro país tiene un Estado fallido. Además de que son organizaciones flexibles, en los últimos años son horizontales que se dividen y subdividen, no funcionaría porque no es un mismo grupo”.

Otras dos veces quisieron declararlos terroristas

El 4 de noviembre del 2019, la familia LeBaron, de origen estadounidense, sufrió un ataque por parte de miembros del crimen organizado, que dejó como resultado la muerte de tres mujeres adultas y seis menores de edad.

Tras ello, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió que los cárteles de la droga fueran clasificados como grupos terroristas y dejar de llamarlos cártel de Sinaloa, Nueva Generación o Zetas.

Trump explicó que estaban trabajando para la clasificación, ya que implicaba todo un proceso. En ese entonces, el canciller Marcelo Ebrard, escribió en Twitter que “México no admitirá nunca acción alguna que signifique violación a su soberanía nacional. Actuaremos con firmeza”.

Dos años después, el gobernador de Texas, Greg Abbott, pidió al presidente Joe Biden que incluyera a los cárteles como grupos terroristas, debido a su participación en el tráfico de migrantes y como responsables del contrabando de fentanilo.

“Es necesario, ahora más que nunca, que usted designe al Cártel de Sinaloa, al Cártel Nueva Generación y a cualquier cartel mexicano de la droga en una situación similar como organizaciones terroristas extranjeras en virtud de la Sección 219 de la Ley de Inmigración y Ley de Nacionalidad. Esta medida nos ayudaría a luchar contra estos terroristas e interrumpir sus ataques mortales contra Estados Unidos”.

Afectaría a colaboradores estadounidenses

Arturo Santa Cruz, director del Centro de Estudios Sobre América del Norte de la Universidad de Guadalajara, explica que los estadounidenses que colaboran con los cárteles mexicanos para distribuir drogas se verían afectados por la petición de que narcotraficantes sean declarados como terroristas. En lugar de ello, recomienda que Estados Unidos combata las redes de distribución y consumo que matan hasta a 100 mil personas al año.

“Si se les designara de esta manera, los efectos estarían en suelo estadounidense porque los criminales mexicanos llevan el fentanilo, pero para poderlo distribuir tienen una red de apoyo: financiadores, blanqueadores… que son estadounidenses. Al designarlos como terroristas cualquier estadounidense que colabore con ellos sería un blanco”.

Considera que ayudaría más atacar las redes de distribución y aprovechar las leyes que se tienen para ello. “Una medida sería que se les prohibiera la entrada, pero eso ya se hace. La cuestión del dinero, las empresas, si no estamos hablando de intervención militar, sino solo nombrarlos como terroristas, en términos prácticos sería ineficiente. Tendría afectaciones serias para programas de cooperación bilateral”.

Añade que el problema debe combatirse porque la droga está causando muchas muertes. “Es una pesadilla, aproximadamente 100 mil estadounidenses murieron por fentanilo en el último año, por sobredosis”.