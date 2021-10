CIDE: Destituyen a Alejandro Madrazo como director regional

Alejandro Madrazo Lajous fue destituido como director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en la región centro sede Aguascalientes, lo que ha sido considerado por académicos e investigadores como una "venganza" contra críticos del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

"El día de hoy fui removido por 'pérdida de confianza' de la Dirección del CIDE. Haber dirigido a nuestra comunidad ha sido una responsabilidad de la que estoy orgulloso, pero más orgulloso estoy de pertenecer a mi comunidad, en la que continuaré como profesor-investigador", declaró ayer el maestro y doctor en Derecho por la Universidad de Yale, a través de su cuenta de Twitter.

De acuerdo con fuentes, Madrazo Lajous, abierto crítico del gobierno federal, fue removido por el director interino del CIDE, José Romero, bajo el argumento de que hay una "pérdida de confianza" hacia su persona.

La causa directa, se le reprochó, es la difusión de un video en el que solicitó estabilidad laboral para los investigadores que trabajan en las Cátedras Conacyt.

El investigador de la UAM y colaborador del CIDE, Jorge Javier Romero, responsabilizó de la destitución a la titular del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla Roces, y dijo que se trata de una persecución contra quienes piensan diferente a este gobierno.

"Se quejaban del 'pensamiento único' pero hacía muchas décadas que no se vivía en la academia mexicana un ambiente tan hostil contra la pluralidad y la libertad de expresión".

"Al Buen Madrazo lo destituyó el comisario de @ElenaBuylla por no compartir la visión del gobierno. No por no hacer bien su trabajo. Es una afrenta a la libertad académica. Una más de las que acostumbra la operadora estalinista", escribió en su cuenta de Twitter.

IM