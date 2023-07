El término "Buró laboral" puede resultar familiar en el sector financiero y de seguros, pero la realidad es que todos podríamos estar adentro sin siquiera saberlo.

Esta práctica, aunque injusta y discriminatoria, es más común de lo que se piensa y puede generar conflictos al finalizar una relación laboral. A continuación, te explicamos qué es el buró laboral y qué acciones puedes tomar si te encuentras boletinado.

¿Qué es el buró laboral?

El buró laboral es una especie de lista negra o base de datos donde se incluye a empleados que han tenido algún tipo de problema o juicio laboral contra sus antiguos empleadores. En este registro se reporta la existencia del conflicto, sin importar quién resultó ganador, ni el motivo.

La información del buró laboral se obtiene de los boletines laborales emitidos por la Junta de Conciliación y Arbitraje a nivel local y federal. Sin embargo, esta institución no es la única fuente de acceso a estos datos, ya que existen empresas dedicadas a recopilar estas listas y venderlas a agencias de contratación y departamentos de recursos humanos. Un ejemplo conocido es el Buró Laboral México.

No obstante, estar incluido en una "lista negra" no se limita solo a los registros oficiales. Algunos jefes o responsables de recursos humanos suelen compartir información directamente con otras empresas para evitar la contratación de candidatos que hayan tenido problemas laborales o personales previos.

Hay que destacar que boletinar a un exempleado no es legal, ya que infringe varias leyes laborales, como el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo, que prohíbe emplear el sistema de indexar a trabajadores para evitar que se les dé empleo nuevamente. Además, va en contra del artículo 5 de la misma ley, que garantiza a toda persona el derecho de dedicarse a una profesión, industria, comercio o trabajo lícito.

¿Cómo saber si estoy boletinado en el buró laboral?

En realidad, no existe una manera definitiva de saber si estás "boletinado". Sin embargo, si has tenido algún juicio laboral en el pasado es probable que tu nombre figure en algún buró laboral y te enteres de ello cuando busques empleo y un reclutador te lo comunique.

Si no has tenido ningún incidente legal en el trabajo y te informan que apareces en el buró laboral, es posible que tus referencias no hayan sido las que esperabas.

Dado que esta práctica es ilegal tienes el derecho de ejercer el derecho ciudadano conocido como ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición). Este derecho está relacionado con la necesidad de otorgar tu consentimiento para compartir tus datos personales.

Si quieres más información sobre el proceso puedes acudir al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), quienes te ayudarán en la solicitud de tu derecho ARCO y podrán ayudarte a eliminar tus datos personales del buró laboral. No obstante, es importante tener en cuenta que el INAI no es la entidad encargada de llevar a cabo dicha solicitud.

El buró laboral no debe ser motivo para que renuncies a ejercer tu derecho a demandar situaciones ilegales o injustas en tu trabajo.

Si presentas una demanda laboral asegúrate de expresar tu oposición a compartir tus datos personales con terceros.

Recuerda que tu historial laboral no define quién eres ni debe limitar tus oportunidades. Si enfrentas situaciones de este tipo, busca asesoría legal y no dudes en hacer valer tus derechos laborales.

CR