Buen Fin 2023: Las formas de pago que NO aplican para el Sorteo del SAT

El Buen Fin es uno de los eventos económicos más esperados de todo el año. Durante estos días, los mexicanos pueden acceder a comprar distintas cosas de utilidad, como muebles, ropa, aparatos electrónicos, electrodomésticos y hasta juguetes por un precio muchísimo más económico que el resto del año. Esta iniciativa tiene como principal objetivo incentivar y fortalecer la economía del país a la par que ayuda a los ciudadanos a adquirir bienes.

Este 2023, el Buen Fin se realizará del 17 al 20 de noviembre y como un regalo extra, el Servicio de Administración Tributaria realizará un sorteo en el que otorgará 500 millones de pesos en premios, por lo que quienes realicen compras durante estos tres días podrían ganar.

El sorteo "El Buen Fin" es organizado por el Gobierno Federal y tiene como objetivo impulsar el mercado interno y el empleo, además de incentivar el uso de pago con medios electrónicos, es decir con la tarjeta de crédito y débito, y así, avanzar en la inclusión financiera.

Para participar en el Buen Fin, los interesados tienen que realizar una compra mínima de 250 pesos con su tarjeta de crédito o débito emitidas en México por entidades financieras y exclusivamente en establecimientos registrados en el portal oficial del programa.

Para saber si una empresa, establecimiento comercial y sitio web es participante en El Buen Fin, puedes checarlo en la página oficial de #ElBuenFin (www.elbuenfin.org).

En ese sentido, las tarjetas que NO participan en el sorteo del SAT son las departamentales, de vales o cualquier otra que no haya sido emitida por una institución financiera o que no sea de débito o crédito.

Comercios que NO participan en el Sorteo del Buen Fin

Servicio de Administración Tributaria ha detallado en su página oficial que los comercios que no participan en el Sorteo El Buen Fin 2023, son los que tengan afiliaciones asociadas a:

Las asociadas a los agregadores

Las asociadas a Comisionistas cambiarios

Corresponsales

Integradores

Titular de Marca Extranjero

Comercios registrados exitosamente en el portal, que no reciban medios de pagos electrónicos o que no se encuentren integrados en el registro de base única de afiliaciones

Comercios que no se encuentren registrados en el portal y aún cuando formen parte de la red de distribución de medio de pago participantes y cuenten con clave en el RFC válida y activa, Buzón Tributario activo, medios de contacto y opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo.

Buen Fin 2023.

Condiciones de compra de participación

Todos : General Tarjetahabientes a partir de un monto de $250.00 (doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) y sin límite de consumo.

: General Tarjetahabientes a partir de un monto de (doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) y sin límite de consumo. Rango 1: Pago por el importe de la operación de compra a partir de $15,000.01 (quince mil pesos 01/100 M.N.) y sin límite de consumo.

Pago por el importe de la operación de compra a partir de (quince mil pesos 01/100 M.N.) y sin límite de consumo. Rango 2: Pago por el importe de la operación de compra en un rango de $10,000.01 (diez mil pesos 01/100 M.N.) y un límite de $15 ,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N.).

Pago por el importe de la operación de compra en un rango de (diez mil pesos 01/100 M.N.) y un (quince mil pesos 00/100 M.N.). Rango 3: Pago por el importe de la operación de compra en un rango de $9,000.01 (nueve mil pesos 01/100 M.N.) y un límite de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.).

Pago por el importe de la operación de compra en un rango de (nueve mil pesos 01/100 M.N.) y un (diez mil pesos 00/100 M.N.). Rango 4: Pago por el importe de la operación de compra en un rango de $7,500.01 (siete mil quinientos pesos 01/100 M.N.) y un límite de $9,000.00 (nueve mil pesos 00/100 M.N.).

Pago por el importe de la operación de compra en un rango de (siete mil quinientos pesos 01/100 M.N.) y un (nueve mil pesos 00/100 M.N.). Rango 5: Pago por el importe de la operación de compra en un rango de $5,000.01 ( cinco mil pesos 01/100 M.N.) y un límite de $7,500.00 (siete mil quinientos pesos 00/100 M.N.).

Pago por el importe de la operación de compra en un rango de cinco mil pesos 01/100 M.N.) y un límite de (siete mil quinientos pesos 00/100 M.N.). Rango 6: Pago por el importe de la operación de compra en un rango de $2,500.01 (dos mil quinientos pesos M.N.) y un límite de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.).

Pago por el importe de la operación de compra en un rango de $2,500.01 (dos mil quinientos pesos M.N.) y un límite de (cinco mil pesos 00/100 M.N.). Rango 7: Pago por el importe de la operación de compra en un rango de $1 ,000.01 (mil pesos 01/100 M.N.) y un límite de $2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.).

Pago por el importe de la operación de compra en un rango de (mil pesos 01/100 M.N.) y un límite de (dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.). Rango 8: Pago por el importe de la operación de compra en un rango de $500.01 (quinientos pesos 01/100 M.N.) y un límite de $1,000.00 (mil pesos 00/100 M.N.).

Pago por el importe de la operación de compra en un rango de (quinientos pesos 01/100 M.N.) y un límite de (mil pesos 00/100 M.N.). Rango 9: Pago por el importe de la operación de compra en un rango de $250.00 (doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) y un límite de $500.00 (quinientos pesos 00/100 M.N.).

¿Cuándo se realizará el sorteo del Buen Fin?

El Sorteo "El Buen Fin 2023" se llevará a cabo el 8 de diciembre de 2023 a las 12:00 horas, en el SAT ubicado en Avenida Hidalgo núm. 77, colonia Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, en Ciudad de México.

Las operaciones de compras que resulten GANADORAS, se darán a conocer el 11 de diciembre de 2023 por medio del listado de ganadores publicado en el ministro electrónico del Sorteo "El Buen Fin 2023" que será localizado en las páginas de Internet oficiales del sorteo y el SAT.

¡Suerte!

